Serviceelektriker sökes till långsiktigt ramavtal i Stockholm
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eLinked AB är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom el och teknik.
Vi samarbetar med både mindre elfirmor och större entreprenörer och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vårt fokus är långsiktiga anställningar, personlig kontakt och att matcha rätt elektriker till rätt projekt.
Serviceelektriker sökes till långsiktigt ramavtal i Stockholm
Arbetsgivare: eLinked AB
Arbetsort: Stockholm
Anställning: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
eLinked AB söker serviceelektriker till uppdrag inom ramavtal i Stockholmsområdet.
I rollen arbetar du främst med service, felsökning, underhåll och mindre installationsarbeten i bostäder, kontor och kommersiella fastigheter. Arbetet sker ofta hos återkommande kunder där uppdragen omfattar både planerat underhåll och akuta serviceärenden.
Vi söker både juniora och erfarna serviceelektriker som trivs med ett varierande arbete och har god förmåga att arbeta självständigt ute hos kund.
Som serviceelektriker arbetar du dagligen med felsökning, reparationer och mindre elinstallationer enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter och tekniska underlag.
Tjänsten passar dig som vill ha ett varierande arbete, stort eget ansvar och långsiktiga uppdrag inom service och underhåll genom ramavtal
Hos oss får du:
Trygg anställning med kollektivavtal
Vettiga villkor
Långsiktiga uppdrag
Möjlighet att växa, gå utbildningar och levla upp i rollen
Ett ärligt jobb, bra kollegor och ordning & reda. Som det ska vara.Arbetsuppgifter
Som serviceelektriker arbetar du främst med service, felsökning, underhåll och mindre installationsarbeten hos kunder inom ramavtal. Uppdragen sker i bostäder, kontor, fastigheter och kommersiella lokaler runt om i Stockholmsområdet.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
Felsökning och åtgärd av fel i elanläggningar
Service och underhåll av belysning, eluttag, elcentraler och kraftinstallationer
Mindre ombyggnationer och kompletterande elinstallationer
Byte och uppgradering av armaturer, brytare, uttag och centralutrustning
Installation och service av belysningssystem
Åtgärd av felanmälningar och serviceärenden hos kunder
Dokumentation av utfört arbete och återrapportering till beställare
Kontakt med fastighetsskötare, beställare och andra yrkesgrupper på plats
Säkerställa att arbetet utförs enligt elsäkerhetsföreskrifter och gällande standarder
Arbetet sker ofta självständigt ute hos kund, men kan även innebära samarbete med andra elektriker vid större serviceuppdrag.
Vi söker dig som
Montör/fullbetalda Installationselektriker
Har avslutad och godkänd elutbildning
Har ECY-certifikat eller motsvarande
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Är noggrann, lösningsorienterad och skön att jobba med
Meriterande kompetenser
Erfarenhet från Installation, entreprenad eller service
Har ca 1 års yrkeserfarenhet som elektriker
Det här erbjuder vi dig
Kollektivavtal enligt Installationsavtalet
Marknadsmässig lön + möjlighet till ackord
Tjänstepension och försäkringar via Fora
Friskvårdsbidrag (t.ex. SATS, Nordic Wellness eller 24/7 Fitness)
Arbetsmobil och smidiga digitala verktyg
Möjlighet till utbildningar och certifieringar
Bra företagskultur med gemensamma aktiviteter
Karriärvägar mot ledande montör eller projektledare
Om eLinked AB
eLinked AB är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom el och teknik.
Vi samarbetar med både mindre elfirmor och större entreprenörer och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fokus? Långsiktiga anställningar, personlig kontakt och att matcha rätt elektriker till rätt projekt.Så ansöker du
Skicka in ditt CV tillsammans med en kort presentation av dig själv.
Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag – ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
171 48 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef
Victor Barraza victor.barraza@elinked.se +46760027780 Jobbnummer
10023504