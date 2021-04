Servicedriven rese- och boendeagent till Bonliva - Bonliva AB - Administratörsjobb i Stockholm

Bonliva AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-07SERVICEDRIVEN RESE- OCH BOENDEAGENT TILL BONLIVAÄr du den i sällskapet som alltid lyckas hitta de smidigaste resorna och gärna lägger lite extra energi på att lösa det perfekta boendet på gatan där ni har gångavstånd till alla sevärdheter?Om du dessutom är den som planerar, budgeterar och strukturerar upp resorna och känner för att nyttja den superkraften till att göra verklig nytta, då passar du perfekt för den här rollen!Vi söker dig som har en stark drivkraft att förbättra framtidens vård, omsorg och skola i rollen som Rese- och boendeagent. Du kommer ha en betydelsefull roll i vårt supportteam och vi tror att du är som oss; lösningsorienterad, förberedd, omtänksam och ansvarsfull. Vi växer i snabb takt och behöver förstärkning pronto - så vi längtar verkligen efter dig!ÄR DU EN FÖRBÄTTRARE?För att trivas hos oss stimuleras du av problemlösning och administrativa uppgifter i högt tempo. Vi tror att du är serviceminded, stresstålig och är vass på att lägga upp en bra struktur för få ditt arbete klart i tid. Kommunikation för dig, oavsett om det sker i skrift eller tal, är mycket god. Du är självständig och motiveras av att ta stort ansvar och att tilldelas frihet i ditt arbete, men är samtidigt en naturlig teamplayer. Ett stort plus är om du drivs av att arbeta i en föränderlig miljö där vi alla strävar efter att förbättra situationen för våra konsulter, medarbetare och samarbetspartners mot en mer jämlik vård, skola och omsorg.KORT OM ROLLENSom Rese- och boendeagent är du bemanningsenhetens högra hand. Du är spindeln i nätet och bidrar till att våra konsulter får Sveriges bästa service under hela bemanningsprocessen och är ett självklart stöd för bemanningsteamets administration. Detta innefattar framförallt bokning och hantering av boenden, resor med tillhörande avtal men också förhandling med potentiella samarbetspartners inom området . Du drivs av service, att hålla ordning och har fallenhet för både ord och siffror samt motiveras av att ge bästa möjliga service.Så här beskriver vår medarbetare Michell sin roll som HR- och Bemanningssupport:I min roll känner jag mig som en väldigt viktig del av ett team som tillsammans arbetar mot stora gemensamma mål. Det känns som en lyx att få arbeta på ett företag som verkligen bryr sig om sina anställda, oavsett om man jobbar internt eller som konsult. Dagarna är varierande och det är ofta snabba puckar, vilket jag verkligen gillar. Men bäst av allt är företagskulturen och alla härliga kollegor."FORMELLA ÖNSKEMÅLFör tjänsten ser vi gärna att du har erfarenhet av att ha uppnått goda resultat inom serviceyrken och/eller administrativa tjänster. Yrkes- eller högskoleutbildning inom service, ekonomi eller personalfrågor är meriterande men inte ett krav. Det viktigaste är din personlighet, ditt driv och viljan att förbättra allas vår vardag inom framtidens sjukvård, hälsa och skola.UTVECKLINGSMÖJLIGHETERFöretaget växer i snabb takt och har bland annat utnämnts till Mästargasell 2019 av Dagens Industri. Tillväxten leder till stora möjligheter för utveckling inom organisationen för rätt person. Bonliva planerar även att starta upp fler verksamheter internationellt inom de närmsta åren. För rätt person ges goda utvecklingsmöjligheter och vi lyssnar gärna in dina drömmar.VAD VI ERBJUDER DIGVi erbjuder dig en spännande roll i ett expansivt bolag där vi värnar om en omtänksam arbetsplats. Vi kommer satsa på dig långsiktigt och vill att du ska utvecklas och växa med oss. Just nu under pandemin arbetar vi mestadels på distans men så småningom kommer du tillbringa dagarna med ett positivt och energifullt team i våra nyrenoverade lokaler på två plan i centrala Stockholm. Som anställd har du tillgång till bland annat ett personalgym, friskvård och gemensamma träningspass. Vi gillar också att ha galet roligt på våra AW:s och aktiviteter och det tror vi att du också gör.OM URVALSPROCESSENTillsättning sker så snart som möjligt och urval sker löpande så var snabb med din ansökan! I första skedet kommer vi att ha en telefonintervju som följs upp av en längre personlig videointervju för de kandidater som går vidare. Alla våra slutkandidater gör ett testcase i sista skedet av anställningsprocessen. Inför anställning tar vi även alltid referenser.Arbetstider: 08.00 - 17.00 med en timmes flextid. Tjänstgöringsgrad 100%.Arbetsform: Tillsvidareanställning med provanställningStart: SnarastPlats: StockholmOM OSSBonliva är Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsbolag inom vård, skola och omsorg. Idag har över 4000 konsulter arbetat för oss, där vi bemannar verksamheter över hela Sverige och i Norge.ANSÖKAN OCH KONTAKTAnsökan skickar du direkt här via ansökningsformuläret.För frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta oss på work@bonliva.se Vi ser fram emot att träffa dig!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-18Bonliva AB5677202