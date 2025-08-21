Servicedeskmedarbetare till uppdrag i Malmö!

Gigstep AB / Supportteknikerjobb / Malmö
2025-08-21


Visa alla supportteknikerjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gigstep AB i Malmö, Lomma, Lund, Landskrona, Svalöv eller i hela Sverige

Vi söker nu en servicedeskmedarbetare till ett spännande uppdrag i Malmö. I rollen kommer du vara förstalinjens support och ge service till användare kring felsökning, kontohantering och enklare tekniska frågor. Du arbetar i huvudsak via telefon och ärendehanteringssystem.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Felsökning av nätverksutrustning

• Hantering av användarkonton

• Support kopplat till hårdvara och systemlösningar

• Löpande ärendehantering och kundkontakt

Vi söker dig som:

• Har erfarenhet av support, IT-service eller servicedesk

• Är kommunikativ, lösningsorienterad och serviceinriktad

• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Trivs med att ta många samtal över telefon


Uppdragsperiod: 1 sep 2025 - 28 feb 2026, med möjlighet till förlägning Plats: Malmö (på plats) Omfattning: Heltid
Låter det som något för dig? Ansök redan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Klara Igeby
klara.igeby@gigstep.se
0739449946

Jobbnummer
9468735

Prenumerera på jobb från Gigstep AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gigstep AB: