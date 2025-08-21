Servicedeskmedarbetare till uppdrag i Malmö!
Gigstep AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2025-08-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gigstep AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Landskrona
, Svalöv
eller i hela Sverige
Vi söker nu en servicedeskmedarbetare till ett spännande uppdrag i Malmö. I rollen kommer du vara förstalinjens support och ge service till användare kring felsökning, kontohantering och enklare tekniska frågor. Du arbetar i huvudsak via telefon och ärendehanteringssystem.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Felsökning av nätverksutrustning
• Hantering av användarkonton
• Support kopplat till hårdvara och systemlösningar
• Löpande ärendehantering och kundkontakt
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av support, IT-service eller servicedesk
• Är kommunikativ, lösningsorienterad och serviceinriktad
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Trivs med att ta många samtal över telefon
Uppdragsperiod: 1 sep 2025 - 28 feb 2026, med möjlighet till förlägning Plats: Malmö (på plats) Omfattning: Heltid
Låter det som något för dig? Ansök redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Klara Igeby klara.igeby@gigstep.se 0739449946 Jobbnummer
9468735