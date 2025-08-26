Servicedeskagent till Region Sörmland IT - inriktning vård
Region Sörmland / Supportteknikerjobb / Eskilstuna Visa alla supportteknikerjobb i Eskilstuna
2025-08-26
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Region Sörmland IT, Eskilstuna Publiceringsdatum2025-08-26Om företaget
Region Sörmland IT består av ca 140 medarbetare placerade i Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm. Vi är huvudleverantör av IT-tjänster inom Region Sörmland och levererar kompletta IT-lösningar för att stödja verksamheten med support, systemutveckling, arkitektur, projektledning, förvaltningsstyrning, test, drift, infrastruktur, telefoni, etc.
Servicedesk IT är en SPOC dit användare vänder sig för bland annat hjälp av IT/Vård-tjänster där vi finns till för att stödja verksamheten.
Servicedesk är behjälpliga med användarstöd, installation, felsökning, behörigheter både inom IT-system och vårdsystem. Servicedesk hanterar också externa system där vi handlägger ärenden som både är akuta och mindre akuta inom vården.Arbetsuppgifter
Vi söker nu en servicedesk agent till Region Sörmland då en av våra agenter har valt att anta nya utmaningar.
Som servicedesk agent arbetar du med:
• Hjälpa kunderna med frågor, behörigheter, problem och felsökning via telefon samt fjärrstyrning avseende datorer, skrivare och övriga tillbehör. Servicedesk har idag ca 700 IT-komponenter som vi supporterar åt våra användare och vår första kontakt sker i regel via telefon.
• Installera och avinstallera program på nya och befintliga IT-arbetsplatser.
• Vårdstöd inom IT, behörigheter samt externa vårdsystem.
• Dokumentering och registrering av kundärenden i ärendehanteringssystemet enligt gällande SLA.
• Fokus på 100% nöjda och lojala kunder.
• Samarbeta med kollegor och enheter inom Region Sörmland IT.
Din kompetens
Vi söker någon som i första hand har vårdbakgrund och som har erfarenhet av ett vårdyrke och gärna en utbildning relaterat till vård. Erfarenhet av vårdsystem är ett krav för att kunna hjälpa användare. För att jobba hos oss behöver man ha ett brinnande intresse för problemlösning och intresserad av IT.
Som person har du en positiv grundinställning och har lätt för att samarbeta med andra. Vidare är du noggrann, kommunikativ, bra på att lyssna och anser att god service är en självklarhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Beskriv i din ansökan vilka vårdsystem du arbetat med eller har kunskap inom och övrig erfarenhet inom vården.
Vi ställer även krav på erfarenhet av några av nedanstående system:
• Orbit
• PMO
• Obstetrix.
Du skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse och kan komma att inledas med en provanställning om 6 månader.
Information om tjänsten lämnas av
Teamledare servicedesk, Håkan Bergman, hakan.bergman@regionsormland.se
, 070-272 30 86.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Region Sörmland IT!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-14.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RDD-25-024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032) Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9477245