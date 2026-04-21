Servicedesk-tekniker till Factory Service Desk - arbeta nära produktionen
Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik - från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner - alltid med människan i centrum.För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vill du arbeta i en miljö där din insats märks varje dag? Vi söker nu flera engagerade servicedesk-tekniker till Factory Service Desk för visstidsanställningar i Göteborg. Uppdragen finns för att täcka planerade föräldraledigheter samt möta ett ökat behov kopplat till spännande kundprojekt.
Här blir du en del av ett sammansvetsat team som supporterar fabriker och lager runt om i Sverige - i en roll där teknik, tempo och verksamhetsnära arbete står i centrum.Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Dina arbetsuppgifterI rollen som servicedesk-tekniker arbetar du i en Factory Service Desk som skiljer sig från traditionell support. Här jobbar du nära verksamheten och supporterar affärskritiska system kopplade till produktion och lagerhantering.
Du hanterar incidenter och ärenden med hög lösningsgrad och arbetar aktivt för att snabbt få verksamheten tillbaka i drift. Arbetet omfattar även stöd kring central infrastruktur såsom nätverk, lagring och utrustning på fabriksgolvet.
Du blir en del av ett team som arbetar i 3-skift enligt ett rullande schema som teamet själva varit med och utformat - vilket skapar en bra balans mellan struktur och flexibilitet.
Just nu befinner sig kunden i en intensiv lanseringsfas, vilket innebär ett högt tempo, varierande arbetsdagar och möjligheten att vara med och påverka i en verksamhetskritisk miljö.Publiceringsdatum2026-04-21Profil
Vi söker dig som trivs i en dynamisk och ibland krävande miljö där du får ta ansvar och arbeta lösningsorienterat. Du har ett intresse för IT och känner dig bekväm i en roll där du supporterar användare och system i driftnära verksamheter.
Du är en person som gillar att samarbeta, men som också kan arbeta självständigt när det krävs. Du har en god kommunikativ förmåga och är trygg i att hantera olika typer av ärenden, även när tempot är högt.
För att lyckas i rollen är du nyfiken, ansvarstagande och inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs. Du trivs med att arbeta i komplexa miljöer och motiveras av att lösa problem som gör verklig skillnad för verksamheten.
Vad vi erbjuderPå Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
411 04 GÖTEBORG Kontakt
Account Manager
Linda Åkesson linda.akesson@eccera.com +46734159351
9867732