Servicedesk-medarbetare sökes till Nordlo i Göteborg
2025-09-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordlo Improve AB, Göteborg Lindholmen i Göteborg
Nordlo Improves servicedesk växer, och nu söker vi nya kollegor.
Gillar du kundservice och har ett tekniskt intresse? Då borde du söka denna tjänst!
Om rollen
I denna roll kommer du att vara första kontaktpunkten för våra kunder och hantera inkommande ärenden via telefon. Du kommer att spela en avgörande roll i att hjälpa användare med tekniska problem och säkerställa att de får snabb och professionell support. Genom varierande arbetsuppgifter och olika kundmiljöer har du goda möjligheter att lära dig mycket nytt, men också stärka och utveckla din befintliga kompetens.
- Hantera och lösa inkommande ärenden via telefon, fjärrstyrning eller på plats ute hos kund
- Ge teknisk support och felsökning för våra användare
- Eskalera mer komplexa ärenden till second line support eller annan relevant avdelning
- Dokumentera och följa upp ärenden i vårt ärendehanteringssystem
- Säkerställa att användarna får en positiv upplevelse genom ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Du kommer ha din hemmahamn i ett av våra leveransteam där du tillsammans med ett 10-tal kollegor arbetar mot ett par av våra kunder.
Om dig
Vi söker dig som har ett högt servicetänk och ett stort intresse för IT. Det är till stor fördel om du är kommunikativ, lösningsorienterad och ansvarsfull. Gillar du dessutom att arbeta med felsökning, teknik och människor? Perfekt! Hos oss kommer du långt med ett driv och en vilja att utvecklas. Utöver detta bör du även ha:
- 1-2 års erfarenhet av support, kundtjänst eller liknande
- Grundläggande IT-kunskaper
- Ett intresse av att lära dig nya saker
- Flytande svenska i tal och skrift
Det är högst meriterande med B-körkort, då vi gärna ser att du jobbar onsite några dagar i veckan när du blivit varm i kläderna.
Nordlo är en av Nordens ledande aktörer inom moln och infrastruktur. Vi erbjuder skalbara driftlösningar, managerade tjänster och full outsourcing av IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentliga verksamheter. Genom nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper vi våra kunder att stärka sin konkurrenskraft och driva digitaliseringen framåt.
Nordlo omsätter 2,4 miljarder SEK, har ca 1000 anställda på orter över hela Sverige och stora delar av Norge.
För att du ska trivas och må bra i vår organisation är ditt välmående viktigt för oss. Vi tror på en mångfald och arbetar aktivt för en jämlik och inkluderande företagskultur. Som anställd hos oss kan du förvänta dig följande:
- En god balans mellan arbetstid och fritid
- En stor delaktighet och möjlighet att påverka
- Ett nära samarbete mellan team och kollegor
- Ett lyhört och närvarande ledarskap
Vill du veta mer? På vår https://nordlo.com/
