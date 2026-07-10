Servicechef till väletablerad lastbilsverkstad i södra Stockholm
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2026-07-10
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Vill du leda och utveckla en modern servicemarknadsverksamhet inom tunga fordon? Har du ett starkt affärsdriv, teknisk förståelse och ett genuint intresse för människor och ledarskap? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu en Servicechef till en väletablerad och expansiv verksamhet inom servicemarknaden för tunga fordon i södra Stockholm. Rollen innebär ett övergripande ansvar för verkstad, reservdelar och den dagliga driften med fokus på kundnöjdhet, medarbetarengagemang och lönsamhet.
Om rollen
Som Servicechef har du det övergripande ansvaret för verksamhetens servicemarknad och leder arbetet tillsammans med engagerade medarbetare. Du ansvarar för att utveckla verksamheten affärsmässigt och operativt samt säkerställa effektiva processer, hög kvalitet och god arbetsmiljö.
I rollen ingår bland annat att:
Leda och utveckla verkstads- och reservdelsverksamheten
Ansvara för budget, resultat, uppföljning och nyckeltal
Säkerställa hög kundnöjdhet och effektiv hantering av kundärenden
Driva tillväxt genom att utveckla affären inom service, reparation och reservdelar på den lokala marknaden
Coacha, motivera och utveckla medarbetare
Driva förbättrings- och utvecklingsarbete
Säkerställa efterlevnad av lagar, riktlinjer och säkerhetskrav
Samarbeta nära övriga delar av verksamheten för att skapa bästa möjliga kundupplevelse
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från servicemarknaden inom tunga fordon, entreprenadmaskiner, transport eller närliggande teknisk verksamhet. Du är en trygg och engagerad ledare som trivs i en operativ miljö där du får kombinera affär, teknik och människor.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av ledande roll inom verkstad och servicemarknad
God teknisk förståelse för tunga fordon eller liknande verksamhet
Erfarenhet av budget- och resultatansvar
Förmåga att skapa struktur, engagemang och laganda
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
B-körkort, gärna även C-körkort
Som person är du lösningsorienterad, affärsmässig och relationsskapande med ett tydligt driv att utveckla både verksamhet och människor.Publiceringsdatum2026-07-10Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar företaget med Starfinder och frågor om tjänsten och processen besvaras av Malin Dunder på 076-777 67 62 eller av Susanna Haglund på 076 -221 67 07. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205), https://www.starfinder.se/
112 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Head of Executive
Susanna Haglund susanna.haglund@starfinder.se +46762216707 Jobbnummer
9999188