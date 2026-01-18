Servicechef till Scania Sverige AB Kallhäll, Region Stockholm-Uppland
2026-01-18
Scania Sverige AB är ett bolag inom Scaniakoncernen, och distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden. Scania Sverige ansvarar för ett brett produkt- och tjänsteutbud inklusive försäljning och service via ett återförsäljarnät. Har återförsäljarverksamheten i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt inom Gävleborg, Dalarna, Södermanland och Västmanland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kungens Kurva.
Om rollen
Scania går från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar. Vill du vara med och utveckla Scanias serviceaffär till nästa nivå?
Vi vill göra skillnad, vill du vara delaktig på resan?
Vi söker vår nästa Servicechef i Kallhäll som tillsammans med våra kunniga och engagerade medarbetare får representera ett av världens starkaste varumärken, där stolta och krävande kunder är din vardag.
Scania Sverige AB, Region Stockholm-Uppland har driftställen i Kallhäll, Enköping, Häggvik, Uppsala och Norrtälje. Vi erbjuder våra kunder förstklassiga produkter med tillhörande service och tjänsteutbud.Publiceringsdatum2026-01-18Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga ansvar är att utveckla och leda verkstadens verksamhet och aktiviteter för att maximera kund- och medarbetarnöjdhet. För Servicechefen är vård och utveckling av kundrelationer en naturlig del av vardagen och där vår service ska inge stort förtroende hos våra kunder.
Du är ansvarig för att forma din arbetsledning, rekrytera och personalplanera samt utveckla ett starkt hållbart team som tar sig mot uppsatta mål. Du äger det affärsmässiga resultatet och ansvarar för verksamhetsstyrning; prognos, resultat och uppföljning. Servicechefen är ansvarig för verksamhetens säkerhet, hälsa och arbetsmiljö.
I uppdraget ingår att delta i en driftsledning tillsammans med representanter från fordonsförsäljning och du kommer att ingå i Scania Region Stockholm-Upplands ledningsgrupp där du bidrar till regionens totala affär och utveckling. Driftstället i Kallhäll har idag 28 anställda, både kollektivanställda och tjänstemän.Profil
Vår övertygelse ligger i att resultat uppnås genom människor och ett närvarande ledarskap. Du är därmed en lagspelare som besitter god förmåga att skapa och upprätthålla relationer samtidigt som du har ett starkt driv och intresse för god kundservice och affärer.
Ditt ledarskap är tydligt och du har förmågan att arbeta både operativt och strategiskt där tyngdpunkten ligger i det operativa. För att lyckas i rollen söker vi dig som har erfarenhet av servicemarknad, med ett intresse för helhetsaffären. I detta uppdrag ingår att leda och coacha såväl verkstadspersonal som administrativ personal.
Stort fokus ligger i att utöka serviceförsäljningen och växa servicetjänster på exempelvis släp och påbyggnationer samt reservdelar.
Utbildning och/eller arbetslivserfarenhet:
• Dokumenterad chefs-/ledarskapserfarenhet
• God kännedom om den tunga lastbils- och bussbranschen eller närliggande branscher
• Erfarenhet från återförsäljare inom tung fordonsindustri är starkt meriterande
• Kommunicerar väl i tal och skrift såväl på svenska som engelska
• B-körkort är ett krav, C- och/eller D är meriterande
Scania erbjuder
Förmåner inkluderar friskvårdsbidrag, möjlighet till personalbil, lunchförmån via Edenred. Där arbetet tillåter tillämpar vi flexibla arbetstider och arbete på distans. Vi har en förmånsportal med rabatterade priser på produkter och tjänster, Scanias Personalstöd, löneväxling samt förmånlig tjänstepension och försäkring.
Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din personliga utveckling och karriärmöjligheterna finns både lokalt och globalt. Vill du utvecklas med oss så ligger alla vägar öppna för dig!Så ansöker du
Din ansökan bör innehålla ett CV, personligt brev och examensbevis. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser. Ansök så snart som möjligt, senast 2026-01-19. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Vill du veta mer? Kontakta gärna Ola Åverling, Area Service Manager, ola.averling@scania.com
och 010-7066403
