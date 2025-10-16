Servicechef till installationsföretag i Mälardalen
Är du en erfaren ledare inom installationsbranschen? Vi söker dig som vill ta nästa steg!
Nu söker vi en servicechef till ett väletablerat installationsföretag i Mälardalen, en roll för dig som vill leda, påverka och skapa resultat. Här får du en central position med stort ansvar och frihet att utveckla verksamheten vidare. Du driver serviceaffären från första kundkontakt till avslutat uppdrag, med fokus på kvalitet, kundnöjdhet och lönsamhet.Du blir en nyckelperson i företagets fortsatta tillväxt, och arbetar nära både kunder och medarbetare. Här råder en kultur där initiativ och idéer tas till vara, beslutsvägarna är korta och samarbetet starkt. Rollen kombinerar strategiskt arbete med ett operativt ledarskap, du leder teamet, utvecklar affären och är med och formar framtiden.Intresserad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Du blir en nyckelperson i en dynamisk verksamhet där din kompetens och ditt ledarskap verkligen gör skillnad. Vi erbjuder en roll med stort mandat, trygg anställning och förmåner som speglar ansvaret. Du får arbeta med engagerade kollegor och vara en del av ett företag som satsar på utveckling - både din egen och företagets. Här finns möjligheter att påverka, växa och bidra till hållbara lösningar inom installationsbranschen.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Som servicechef ansvarar du för att:
• Leda och utveckla serviceorganisationen, inklusive serviceledare, koordinator och tekniker.
• Säkerställa enhetens ekonomiska resultat, kvalitet och kundnöjdhet.
• Delta i försäljning, kalkylering och anbudsarbete för service- och mindre entreprenadprojekt.
• Driva projekt med ansvar för teknik, ekonomi och bemanning.
• Samordna med kunder, leverantörer och entreprenörer.
• Planera och följa upp garantiservice och avtalsservice.
• Genomföra medarbetarsamtal och verka för ett positivt arbetsklimat.
Värt att veta
Tjänsten är placerad i Örebro och innebär både strategiskt och operativt ansvar. Du rapporterar direkt till företagets VD. Du får arbeta i ett sammansvetsat team där samarbete och eget ansvar värderas högt. Rollen är en tillsvidareanställning på heltid med goda möjligheter till utveckling.
Våra förväntningar
Vi söker dig med teknisk utbildning inom VVS eller motsvarande, samt mångårig erfarenhet från installationsbranschen, gärna som ledande montör eller arbetsledare. Du är en trygg och kommunikativ ledare med förmåga att engagera ditt team. Ekonomiskt kunnande, entreprenadjuridik och förståelse för projektstyrning är viktigt. Du är resultatinriktad, strukturerad och lösningsorienterad. Du har även goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech - specialister på datadriven och fördomsfri teknik- och ingenjörsrekrytering, samt bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär.
