Servicearbetare till Renovas kärlförråd
2025-10-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Kungälv
, Tjörn
, Stenungsund
, Ale
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv! Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag. Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova.
Nu söker vi en ny kollega till kärlförrådet inom Renovas Underhållsverkstad. Inom Renovas kärlförråd hanteras alla typer av kärl (soptunnor) som används i vår verksamhet. Som servicearbetare i kärlförrådet arbetar du med montering, reparationer, underhåll samt rengöring av samtliga förekommande kärltyper. Du bedömer självständigt vilka kärl som ska skrotas eller behållas när de kommer tillbaka från kund och du ansvarar för tvätt och underhåll av Renovas evenemangskärl. Du utför även transportuppdrag både internt och externt, samt ansvarar för viss skötsel av fordon och utrustning. Du tar emot, lastar och kontrollerar gods och lämnar ut material till interna och externa kärlutsättare. Övriga arbeten inom underhållsverkstaden kan förekomma.
Arbetet innebär en del tunga lyft och obekväma arbetsställningar så du behöver ha full fysisk förmåga. Kvalifikationer
Vi söker sig som har
• Grundläggande yrkeskunskaper och/eller gymnasiekompetens
• Viss erfarenhet av förråds-/lagerhantering
• Grundläggande datakunskap
• B-körkort
• Truckkort
Egenskaper som vi värdesätter högt är att du har god känsla för kvalitet och service du gör alltid ditt bästa för att göra din kund nöjd. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra och har förmåga skapa ett gott samarbete. Du kan uttrycka dig tydligt och du är flexibel när det kommer till arbetsuppgifter och tempo. Vi ser det som positivt om du har goda datakunskaper.
Tjänsten kommer att rekryteras under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av medarbetare med företräde.
Provanställning tillämpas.
ÖVRIGT
Som Västsveriges ledande aktör inom avfall och återvinning har vi på Renova en viktig roll att fylla.
Du erbjuds en trygg anställning med goda förmåner och arbetsvillkor oavsett var i livet du befinner dig. Vi vill att medarbetare på Renova ska hålla hela yrkeslivet och även efter och vi strävar efter en inkluderande kultur där du kan vara dig själv.
Som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, massage, cykelleasing, och fri tillgång till våra gym. Övriga förmåner innefattar subventionerad lunch, ATK-tid, rabatterat västtrafikkort mm.
Vi tillämpar obligatoriskt alkohol- och drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställningen.
