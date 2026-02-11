Servicearbetare/lokalvårdare - semestervikariat Mölndal
Vill du vara med och göra skillnad för vården? Är du intresserad av att jobba på ett sjukhus? Som medarbetare hos oss stöttar du vården med serviceuppgifter och skapar genom det förutsättningar för att vård och samhälle fungerar.
Vi söker dig som vill arbeta hos oss under sommaren 2026 på någon av orterna Mölndal, Göteborg, Kungälv eller Borås!Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Som servicearbetare hos oss träffar du många människor i ett arbete där det händer mycket. Du kommer främst att arbeta med lokalvård vilket innebär daglig städning av patientrum, väntrum och städ av mottagningsrum samt andra lokaler och ytor på sjukhuset. Andra förekommande arbetsuppgifter kan vara lättare måltidshantering, patienttransport, uppackning och påfyllnad av material samt slutstäd av vårdplatser.
På ett sjukhus kan förutsättningarna ändras snabbt, och det kan uppstå nya situationer vilket innebär att du kommer att få användning för din förmåga att vara flexibel. Du arbetar nära både vårdpersonal och kollegor, där ni tillsammans är en viktig del i vårt uppdrag att skapa förutsättningar för att vården fungerar. Arbetsuppgifterna utförs nära patienter.
Vi söker dig som kan jobba under hela sommarperioden (juni, juli och augusti). För att du ska känna dig trygg får du utbildning och upplärning innan ditt semestervikariat börjar.
Arbetstiderna är förlagda efter fast schema som inkluderar vardagar, helger och kvällar. Tidiga morgnar förekommer med start som tidigast kl. 06.00.
Kvalifikationer och färdigheter
För att passa för tjänsten är du serviceinriktad, har ett gott bemötande och trivs med att hjälpa andra. Du har lätt för att samarbeta och tvekar inte att hjälpa dina kollegor när det behövs.
Du har utbildning på grundskolenivå och har grundläggande IT-kunskap; du kan använda smartphone, surfplatta, mejla och söka information på nätet utan problem. Dina kunskaper i svenska språket är goda, du kan kommunicera med andra och ta till dig såväl muntliga som skriftliga instruktioner. Du har den fysik som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt eller utföra upprepande arbetsmoment. I arbetet måste du arbeta i kortärmat samt utan smycken, klockor, långa naglar eller nagellack.
För många av våra tjänster behöver du ha fyllt 18 år innan anställningens början.
För vissa av våra tjänster krävs utdrag ur belastningsregistret.
Rekryteringsprocessen
I denna process kommer vi inte att läsa några personliga brev. Du kommer i stället att få beskriva varför du skulle passa bra hos oss och vad som motiverar dig till att söka jobbet. Du gör detta genom att svara på ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan.
Vi läser ansökningar löpande och gör urval baserat på svaren på frågorna. De kandidater som är aktuella blir inbjudna till en rekryteringsträff via rekryteringssystemet. Rekryteringsträffarna är planerade till mars och april. Du kommer även få ett mail om detta, så håll lite extra koll ifall det hamnar i skräpposten.
Då annonsen är publicerad på flera orter, behöver du ange vilken ort du är intresserad av att arbeta på. Du gör det i samband med att du registrerar din ansökan.
Vill du veta mer om semestervikariaten och hur en rekryteringsträff går till? Gå in på länken: Jobba hos oss i sommar
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Som en del i vårt team lägger du som medarbetare grunden för en fungerande vård. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete där du tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är en del av en verksamhet som ständigt utvecklas.
Vi ser fram emot din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
