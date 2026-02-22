Service-stjärna till La Terrazza - Bli en del av vår italienska familj!
2026-02-22
Vi på La Terrazza söker nu nya medarbetare till vårt team i Göteborg. Vi är moderbolaget i en växande restauranggrupp där även Byns Trattoria och Mellanrummet på Tredje Långgatan ingår. Vi erbjuder en stabil arbetsplats med hög puls, italiensk matkultur och en stark gemenskap.
Vi letar efter dig som älskar service och vill bidra till vår härliga atmosfär!
Vem är du?
Servicekänsla: Du brinner för att ge gästerna en fantastisk upplevelse och har en naturligt positiv inställning.
Personlighet: Du är glad, social och en utpräglad lagspelare som sprider god energi i teamet.
Arbetssätt: Du är punktlig, har hög arbetsmoral och förblir stresstålig även när restaurangen är fullsatt.
Språk: Du kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska.Arbetsuppgifter
Välkomna gäster och ta upp beställningar med ett leende.
Servering av mat och dryck med god produktkännedom.
Bar & Kaffe: I rollen ingår barista- och barkunskaper.
Aktivt bidra till en ren, snygg och välkomnande restaurangmiljö.
Samarbeta tätt med både kök och bar för att säkerställa högsta kvalitet i alla led.
Tjänsten & Arbetstider
Schema: Tjänsten är främst förlagd till kvällar, helger och röda dagar.
Lunchservering: Under cirka 6 veckor utspritt över hela året har vi även öppet för lunch sporadiskt, vilket innebär pass på dagtid under dessa perioder.
Förmåner: En fartfylld miljö med god sammanhållning och stora möjligheter till personlig utveckling inom vår restauranggrupp.Så ansöker du
Skicka din ansökan (CV och ett kort personligt brev) via e-post till: Ansokan@bynstrattoria.se
Viktigt: Vänligen skriv "Servitör / Servitris för La Terrazza" i ämnesraden.
Kontaktuppgifter: www.laterrazza.se
| 031-18 82 88
Sten Sturegatan 19, 412 52 Göteborg
Systerrestauranger: Byns Trattoria & Mellanrummet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: Ansokan@bynstrattoria.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/Servitör på LT". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare La Terrazza AB
Sten Sturegatan 19 (visa karta
412 52 GÖTEBORG Jobbnummer
