Service- / projektledare Säkerhet till Elajo i Kalmar
2026-01-15
Vill du göra konkret skillnad inom säkerhet och service i en samhällsviktig verksamhet? Drivs du av att leda team och utveckla moderna säkerhetstjänster? Nu söker Elajo i Kalmar en engagerad serviceledare till vårt affärsområde Säkerhet. Ta chansen att bli en nyckelperson i vår fortsatta utveckling!
Om rollen
Som serviceledare får du ett viktigt ansvar för att planera, leda och vidareutveckla vårt operativa säkerhetsarbete. Du arbetar nära våra kunder inom industri, offentlig sektor och företag, samt stöttar och coachar ett kompetent team av säkerhetstekniker och installatörer. I denna roll är du navet mellan personal, kunder och leverantörer samt säkerställer att våra säkerhetsuppdrag levereras enligt högt ställda krav på kvalitet, funktion och säkerhet.
Exempel på arbetsuppgifter
Planera, prioritera och fördela uppdrag inom säkerhet, såsom installation och service av inbrottslarm, passersystem, CCTV och brandlarm
Säkerställa att arbeten utförs enligt gällande säkerhetsregler, standarder och processer
Följa upp kontakt med befintliga kunder samt arbeta för att bearbeta nya kunder och marknader
Ansvara för resursplanering, arbetsmiljö och arbetsledning i projekt samt löpande service
Ha dialog och samarbeta med såväl kunder som interna projektledare och montörer
Bistå vid offert- och kalkylarbete samt kunduppföljning
Agera coach och stöd för teammedlemmar och bidra till både professionell och personlig utveckling
Delta aktivt i förbättringsarbete för säkrare och smartare lösningar
Kvalifikationer
Teknisk utbildning på gymnasie- eller eftergymnasial nivå, gärna inom el, säkerhet eller teknik
Minst 4 års arbetserfarenhet som säkerhetstekniker och / eller driftsättare inom säkerhet
Vana att skapa och vårda kundrelationer samt driva affärer
Goda kunskaper om säkerhetssystem såsom inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem och brandlarm
B-körkort är ett krav
God datorvana och administrativ förmåga
Meriterande med erfarenhet och kunskap i ordersystem likt Entré
Meriterande med erfarenhet och kunskap av projektstruktur
För att bli aktuell för anställning i denna position krävs godkännande vid en kontroll hos Rikspolisstyrelsen.
Denna position kan komma att innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd.Publiceringsdatum2026-01-15Dina personliga egenskaper
Som serviceledare på Elajo Säkerhet är du strukturerad, initiativrik och har ett starkt säkerhetstänk. Du motiveras av att hitta lösningar, skapa engagemang i teamet och leverera utmärkta kundupplevelser. Vi tror att du är en kommunikativ lagspelare som både kan leda teamet framåt och själv ta ett praktiskt ansvar när det behövs.
Vad Elajo erbjuder dig
Egen bil i tjänsten.
Flexibel vardag med utvecklingsmöjligheter och varierande projekt.
En trivsam, inkluderande arbetsmiljö med stort fokus på laganda och samarbete.
Kollektivavtal, personalrabatter, friskvårdsbidrag och stöd genom vår förmånsportal Elajo4U.
Trygg och stabil arbetsgivare som värnar om balans mellan yrkesliv och privatliv.
Tillgång till samtalsstöd inom hälsa, kris, stress, ekonomi och juridik.
Möjlighet att utveckla din tekniska kompetens inom styrsystem, automation och energi.
Elajos värderingar
Vår värdegrund bygger på Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende. Vi strävar efter jämställdhet och mångfald, där alla ges lika möjligheter och olikheter uppskattas och respekteras. Hos Elajo får du möjlighet att kombinera karriär med balans i livet.
Om Elajo Säkerhet
Elajo är en av Sveriges ledande teknikleverantörer inom elteknik, installation, säkerhet och energi, med över 800 medarbetare och verksamhet på 39 orter. Med oss får du arbeta i teknikens framkant och vara delaktig i att skapa ett tryggt samhälle genom framtidens hållbara anläggningar och säkerhetssystem.
Din ansökan
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, vi intervjuar löpande och kan tillsätta tjänsten före ansökningstidens slut. Sista ansökningsdag är 2026-01-31. Har du frågor om befattningen är du välkommen att kontakta:
David Gustafsson, Avdelningschef Säkerhet, på telefon 0104-578 417
Vi ser fram emot din ansökan och välkomnar nya kollegor till Elajo Säkerhet i Kalmar!
