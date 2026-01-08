Service- och Underhållstekniker till Teknopress i Ljungby

Jobcenter in Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Ljungby
2026-01-08


Visa alla maskinreparatörsjobb i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobcenter in Sweden AB i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige

HBG Tekno Press Aktiebolag
Teknopress har sedan starten 1995 haft en ständig expansion och är nu det bästa valet som komplett leverantör av härdplastprodukter till industrin. Vi arbetar med såväl större som mindre kunder inom branscher som tex.: elektriska applikationer (hög-och låg spänning), lastbilar, bussar, tåg, signalsystem för tåg, bilar, andra fordon, försvars- och svetsindustri, lamphus, pumphus, köksutrustning, medicin, vattenrening, avfuktning och luftrening etc.
Om rollen
Som Service- och Underhållstekniker blir du en viktig del av ett kunnigt team med fokus på drift, service och teknisk utveckling.
Arbetsuppgifterna omfattar:
Felsökning, reparation och förebyggande underhåll
Service- och kontrolluppdrag enligt gällande avtal
Ombyggnationer, uppgraderingar och installation av nya anläggningar
Automatisering av befintliga system

Tjänsten är placerad på Teknopress fabriker i Ljungby.

Publiceringsdatum
2026-01-08

Profil
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har en stark teknisk förståelse.
Du arbetar strukturerat, är serviceinriktad och trivs i både självständiga och gemensamma uppdrag.
Vi ser gärna att du har:
Utbildning som Servicetekniker eller motsvarande erfarenhet
Kunskaper inom hydraulik, el, automation eller styr- och reglerteknik
Erfarenhet eller kunskap om ABB-robotar - starkt meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort

Vi erbjuder
Ett stimulerande och utvecklande arbete i en tekniskt avancerad och framgångsrik verksamhet med stark teamkänsla.
Här får du möjlighet att växa, påverka och utvecklas - både professionellt och personligt.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande!

Vi ser fram emot att höra hur just du vill bidra till Teknopress fortsatta framgång.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobcenter in Sweden AB (org.nr 559028-7412)

Arbetsplats
HBG Tekno Press Aktiebolag

Kontakt
Peter Johansson
peter@jobcenter.se

Jobbnummer
9674229

Prenumerera på jobb från Jobcenter in Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobcenter in Sweden AB: