Service- och Underhållstekniker till Teknopress i Ljungby
2025-12-07
HBG Tekno Press Aktiebolag
Teknopress har sedan starten 1995 haft en ständig expansion och är nu det bästa valet som komplett leverantör av härdplastprodukter till industrin. Vi arbetar med såväl större som mindre kunder inom branscher som tex.: elektriska applikationer (hög-och låg spänning), lastbilar, bussar, tåg, signalsystem för tåg, bilar, andra fordon, försvars- och svetsindustri, lamphus, pumphus, köksutrustning, medicin, vattenrening, avfuktning och luftrening etc.
Om rollen
Som Service- och Underhållstekniker blir du en viktig del av ett kunnigt team med fokus på drift, service och teknisk utveckling.
Arbetsuppgifterna omfattar:
Felsökning, reparation och förebyggande underhåll
Service- och kontrolluppdrag enligt gällande avtal
Ombyggnationer, uppgraderingar och installation av nya anläggningar
Automatisering av befintliga system
Tjänsten är placerad på Teknopress fabriker i Ljungby.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har en stark teknisk förståelse.
Du arbetar strukturerat, är serviceinriktad och trivs i både självständiga och gemensamma uppdrag.
Vi ser gärna att du har:
Utbildning som Servicetekniker eller motsvarande erfarenhet
Kunskaper inom hydraulik, el, automation eller styr- och reglerteknik
Erfarenhet eller kunskap om ABB-robotar - starkt meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Vi erbjuder
Ett stimulerande och utvecklande arbete i en tekniskt avancerad och framgångsrik verksamhet med stark teamkänsla.
Här får du möjlighet att växa, påverka och utvecklas - både professionellt och personligt.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
