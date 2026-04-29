Service- och underhållstekniker till Euroform Group
2026-04-29
Vi söker en erfaren service- och underhållstekniker som tar ansvar för drift, tillgänglighet och säkerhet i en driftkritisk produktionsmiljö. Du har flera års erfarenhet från tillverkande industri och är trygg i din yrkesroll. Du vet vad som krävs för att hålla utrustning i gång - och vad det kostar när den inte gör det. Du arbetar strukturerat, prioriterar rätt och levererar lösningar som håller över tid.
Du rapporterar till vår Maintenance and Facility Manager och arbetar nära produktionen i ett erfaret team med ett gott samarbete.
Våra produktionsanläggningar är kompletta fabriker för komplexa systemmonteringar med mycket höga kvalitetskrav, samt formsprutning i maskiner från 25 upp till 2300 ton med möjlighet för flera olika tekniker. Produktionen är i ständig drift och vi har daglig uppföljning av våra aktiviteter och målbilder för att snabbt kunna svara på eventuella brister samt förändrade krav och direktiv.
Fokus i rollen
Förebyggande och avhjälpande underhåll på formsprutor, robotar och kringutrustning
Systematisk felsökning och rotorsaksanalyser
Aktivt förbättringsarbete med fokus på driftsäkerhet och effektivitet
Säkerhet är en grundförutsättning. Du arbetar konsekvent enligt rutiner, riskbedömer innan åtgärd och bidrar till att upprätthålla en säker arbetsmiljö - varje dag.
Målbilden är såklart att gemensamt säkra en stabil och effektiv produktion som levererar i enlighet med gällande produktionsplaner och kvalitetskrav. Tillsammans med ditt team driver du ett metodiskt förbättringsarbete och hittar lösningar för smartare och mer effektiva arbetssätt. Publiceringsdatum2026-04-29Bakgrund
För att lyckas i rollen har du en stabil grund i praktiskt underhållsarbete och en god förståelse för hur tekniken påverkar produktionen som helhet. Du är van att arbeta i miljöer där driftsäkerhet, kvalitet och säkerhet är avgörande - och du agerar därefter.
Du bidrar med följande:
Flerårig erfarenhet av underhållsarbete i tillverkande industri, gärna plast-/formsprutning
Förståelse för produktionsprocesser och hur underhåll påverkar processtabilitet och kvalitet
Erfarenhet av felsökning i automatiserade miljöer, inklusive robotar och hanteringsutrustning
Kunskaper inom hydraulik och pneumatik
Stark mekanisk kompetens - praktisk erfarenhet av reparation, bearbetning och montage
Förmåga att arbeta metodiskt med felsökning och rotorsaksanalyser
Grundläggande elkunskap och förståelse för styrsystem
Vi är nyfikna på din bakgrund och vill gärna höra mer. Tveka inte att höra av dig om du har frågor kring tjänsten som sådan, eller vill veta mer om oss som arbetsgivare.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Tranås.
Vi gör urval löpande, senast den 31 maj behöver vi din ansökan.
Det här är Euroform Group
Euroform Group är en högteknologisk utvecklare och producent av formsprutade plastsystem och komponenter till europeisk industri. Stora kundgrupper är världsledande tillverkare av fordon och entreprenadmaskiner och gruppen omsätter runt 650 miljoner kronor med ca 200 medarbetare. Euroform AB finns med två fabriker i Tranås samt Euroform MediPharm AB i Motala, som verkar inom läkemedels- och medicintekniskindustrin.
Vätterledens Invest AB äger Euroform Group och är ett privatägt investeringsbolag med ett genuint intresse för svensk industri och långa affärsrelationer. Vätterledens Invests huvudkontor ligger i Göteborg. Affärsgruppen omsätter 1 500 MSEK.
Vår kultur
På Euroform Group bygger vi en kultur som inte nöjer sig med det invanda. Vi tror på en vardag där människor får tänka själva, tänka nytt och tänka längre. Vi utmanar det etablerade för att skapa värde - genom att hitta bättre vägar framåt och skapa lösningar som gör verklig skillnad för kunder, kollegor och verksamheten.
Att utmana status quo är inte ett projekt eller initiativ - det är sättet vi arbetar på. Varje dag. Med respekt. Med engagemang. Med ansvar. Och alltid med ett tydligt kundfokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Euroform
(org.nr 556289-1308), https://www.euroform.se
Box 397
)
573 24 TRANÅS Arbetsplats
Operations, Maintenance Kontakt
Peiman Doost 0791434995 Jobbnummer
9884003