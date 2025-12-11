Service- och underhållsansvarig till Horreds Möbler i Horred
2025-12-11
Horreds Möbler AB startades år 1936 har alltid intresserat sig för framtidens behov, på arbetsplatsen och i hemmet. Den största delen av möblerna som tillverkas består av trä - ett fantastiskt, förnyelsebart material. De har sedan begynnelsen, i 90 år, jobbat med detta material vilket ger dem en unik expertis i hur trä ska användas på bästa sätt. Träspill återanvänds som energi i företagets fjärrvärmeanläggning som värmer skola, ålderdomshem, vårdcentral, lägenheter och villor i byn Horred. Som företag är de ISO 9001:2015-certifierade och majoriteten av produkterna är märkta med Möbelfakta, tre mycket viktiga fundament för företaget. Stora investeringar i maskinparken har gjorts det senaste året och idag består produktionen av fler helautomatiserade produktionslinjer samt att den äldre maskinparken är mycket väl bevarad. Horreds Möbler omsätter idag 85 MSEK med 40 medarbetare. Läs mer: www.horreds.se
Är du en erfaren och engagerad Service- och underhållsansvarig som vill få en central roll i företagets dagliga drift och långsiktiga utveckling?
Arbetsuppgifter och mål
I rollen som Service- och underhållsanvarig ansvarar du för att maskinparken och produktionsutrustningen fungerar som de ska genom löpande förebyggande underhåll och snabba insatser när fel uppstår. Du arbetar med att felsöka, reparera och genomföra serviceåtgärder för både gröna och grå maskiner i produktionen.
Du sköter även underhåll av fastigheten och säkerställer att lokalerna är i gott skick. Arbetet innebär daglig kontakt med produktionsteamet för att minska driftstopp och skapa goda arbetsflöden. När behov uppstår ansvarar du för att ta in extern hjälp som tekniker vid större maskin- eller värmerelaterade fel. Dokumentation av arbetet är en naturlig del i rollen. Du rapporterar till Produktionschef och tjänsten är placerad i Horred.
Din Profil
Vi söker dig med teknisk utbildning inom mekanik, el eller automation och med flera års erfarenhet av service- och underhållsarbete inom industrin i en liknande roll. Vi ser också att du har goda kunskaper om hydraulik, pneumatik och CNC/PLC-styrda maskiner och att du kan läsa tekniska ritningar. För att lyckas i rollen behöver du behärska svenska och engelska och att du har truckkort.
Som person är du självgående, lösningsorienterad, trygg i praktiskt arbete och har en naturlig vilja att samarbeta med produktionsteam. Erfarenhet av att felsöka enklare maskinfel, byte av elmotorer eller givare och grundläggande IT-kunskaper är en klar fördel, liksom intresse för maskinteknik i stort. Du trivs med att ta ansvar och agerar snabbt när det behövs.
Vi fäster stor vikt vid din erfarenhet och hur du tar dig an rollen, och välkomnar dig som vill bidra till att skapa en stabil och välfungerande driftmiljö. Publiceringsdatum2025-12-11Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar Horreds Möbler AB med Human & Executive. För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Lotta Preijde på tel: +46 705 80 98 93.
Intervjuer kommer att göras löpande.
Varmt välkommen med din ansökan senast 6 januari 2026! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human & Executive Sweden AB
(org.nr 559167-4501) Kontakt
Lotta Preijde +46 705 80 98 93 Jobbnummer
9640491