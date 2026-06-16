Service- och installationstekniker med montagefokus!
Sibe Construction AB / Driftmaskinistjobb / Borås Visa alla driftmaskinistjobb i Borås
2026-06-16
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Vår kund söker nu en service- och installationsmontör till sitt team. Här får du arbeta praktiskt med installation, service och underhåll av teknisk utrustning inom vattenrening – en bransch med stort fokus på hållbarhet.
Vill du kombinera tekniskt arbete, resande och kundkontakt i en varierande roll där ingen dag är den andra lik? Då kan detta vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
I rollen arbetar du med installation, driftsättning, service och ombyggnation av företagets maskiner ute hos kund. Arbetet sker främst i industriella miljöer och innebär regelbundna resor inom Sverige samt vid behov till Norge och Danmark.
Du arbetar i team och har löpande kontakt med kunder i samband med uppdrag.
Arbetstider:
Måndag–onsdag: 07:00–19:00
Torsdag: 07:00–12:30Dina arbetsuppgifter
Installation och driftsättning av maskiner
Service, felsökning och förebyggande underhåll
Ombyggnation och anpassning i befintliga anläggningar
Arbete med rörsystem, pumpar, ventiler och kringutrustning
Ritningsläsning och teknisk dokumentation
Materialbeställningar och enklare planering
Kundkontakt i samband med uppdrag
Vi söker dig som
Har teknisk utbildning på minst gymnasienivå (t.ex. industri, el eller mekanik) alternativt motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av mekaniskt arbete i industriell miljö
Har god verktygsvana
Kan läsa och arbeta efter ritningarKvalifikationer
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet av installation av pumpar, ventiler eller liknande utrustning
Erfarenhet av rördragning är meriterande
Trivs med resande arbeteDina personliga egenskaper
Serviceinriktad
Problemlösande
Ansvarstagande
Självständig
Övrig information
Placeringsort är flexibel och du behöver inte vara bosatt i Borås för att vara aktuell för tjänsten.
För frågor om tjänsten
Varmt välkomna att ringa Jimmy Eriksson på 0706-691988 så berättar han mer om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754), https://hydriawater.com/
504 64 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hydria Water AB Kontakt
VD & Rekryteringskonsult
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se +460706691988 Jobbnummer
9965003