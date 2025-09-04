Service- och eftermarknadskoordinator till ledande globalt bolag!
Professionals Nord Linköping AB / Backofficejobb / Västerås Visa alla backofficejobb i Västerås
2025-09-04
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Linköping AB i Västerås
, Nyköping
, Finspång
, Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Är du en lösningsorienterad och kundfokuserad person som vill arbeta i ett ledande teknikföretag? Har du en administrativ ådra och vill driva förbättringsarbete kopplat till eftermarknad och reklamationer? Då kan detta vara ditt nästa karriärsteg! Ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för vår samarbetspartners räkning en ordermottagare med fokus på reklamationer. Vår samarbetspartner är ett globalt ledande företag inom produktion av låg- och mellanspänningsprodukter med verksamhet i Nyköping.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning där du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår samarbetspartner under 12 månader, med chans till förlängning. Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
I rollen blir du en viktig kontaktpunkt gentemot kunder och ansvarar både för att hantera reklamationer och för att driva förbättringsaktiviteter i orderflödet. Du kommer att arbeta operativt med reklamationer och orderhantering, samtidigt som du proaktivt driver utveckling och förbättring av processerna Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Hantera och administrera inkommande reklamationer
Föra dialog med kunder kring störningar i orderflödet och aktivt bidra till att hitta lösningar
Initiera och driva förbättringsaktiviteter kopplade till logistik- och orderhanteringsprocesser
Samarbeta med interna funktioner som logistik och centrallager och andra avdelningar för att förbättra arbetsflöden
Stötta med orderläggning och administration i SAP
Vi söker dig som har:
Vana att arbeta i SAP och gärna Salesforce (meriterande)
Tidigare erfarenhet inom orderhantering, logistik eller närliggande område
Vana av kundkontakt och trivs med att vara ansiktet utåt mot kunder
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett driv och en framåtlutad inställning. Du är inte rädd att ta initiativ, föra dialog direkt med kunder och hitta lösningar när problem uppstår. Samtidigt är du noggrann och strukturerad i ditt arbete och ser möjligheter till förbättringar i vardagen.
START: Omgående
PLACERING: Nyköping eller Västerås (hybridlösning: 2 dagar hemifrån, 3 dagar på kontor)
URVAL: Sker löpande
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och vår samarbetspartners önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till amanda.sanden@pn.se
Du söker till tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta mig på amanda.sanden@pn.se
#ordermottagare #administratör #admin #SAP #eftermarknad #orderhantering #logistik #kundsupport Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405) Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Amanda Sandén amanda.sanden@pn.se Jobbnummer
9491381