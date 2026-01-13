Service- och anläggningskoordinator till Ultimate Football
Ultimate Football är en inomhusarena i Upplands Väsby med fokus på fotboll, aktivitet och rörelse. Vi vänder oss främst till barn och familjer och vill skapa en trygg, aktiv och välkomnande miljö där rörelse och gemenskap står i centrum. Hos oss möts sport och lek, en plats där alla kan ha kul.
Vi söker en service- och anläggningskoordinator som blir en central del av vår verksamhet. Rollen är bred och passar dig som gillar variation, ansvar och att lösa problem på plats. Du är arenans ansikte utåt och ser till att besökare, lag och arrangörer får en positiv upplevelse.
Detta är en tidsbegränsad anställning på upp till heltid (40 timmar/vecka) med start omgående till och med 31 mars.
Rollen som Service- och anläggningskoordinator
Du blir anläggningens ansikte utåt och en viktig del i att skapa en välkomnande, välfungerande och professionell miljö för både besökare, lag och arrangörer. Rollen är bred och passar dig som trivs med variation, ansvar och att ge service på plats.
Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår bland annat: * Service och bemötande av kunder, besökare och lag på plats * Ta emot gäster och säkerställa ett gott helhetsintryck * Bokningar, administration och utskrifter vid behov * Drift av café och försäljning till besökare * Arrangemang och genomförande av cuper och aktiviteter * Vaktmästeri och enklare praktiska uppgifter * Enklare lokalvård vid behov * Allmän problemlösning i den dagliga verksamheten
Vem är du?
Vi söker dig som är: * Serviceinriktad, prestigelös och lösningsfokuserad * Självständig men trivs med att samarbeta * Strukturerad och ansvarstagande * Bekväm med varierande arbetsuppgifter och tempo
Erfarenhet från hotell, restaurang, café, service eller liknande verksamhet är meriterande. Det viktigaste är dock att du har rätt inställning och ett genuint intresse för service och människor.
Bra att veta
Detta är en tidsbegränsad anställning på upp till heltid (40 timmar/vecka) med start omgående till och med 31 mars.Arbetstiderna är flexibla och kan omfatta vardagar, kvällar och helger. Schema och upplägg sker i samråd med arbetsgivaren.
Placering är på anläggningen i Upplands Väsby.
Om Ultimate FootballUltimate Football är en 6 200 kvadratmeter stor fotbollshall med över 10 meters takhöjd skapad för att ge en unik fotbollsupplevelse till så många spelare som möjligt. Här kan du träna året runt med optimala förutsättningar: ingen snö, behaglig temperatur, gott om plats och en miljö som gör fotboll roligare och mer tillgänglig.
Vi är också stolta över vårt lekland, en färgsprakande värld med hinderbanor, hoppborgar, fotbollar och massor av rörelseglädje som är öppen på bland annat skollov. Här får barnen springa, hoppa, klättra och leka fritt i en trygg och inspirerande miljö. Perfekt för barnkalas, regniga helger eller när man bara vill bränna lite extra energi.
Vi är flera entreprenörer som har förverkligat idén om en modern arena där sport, lek och gemenskap möts. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa den bästa upplevelsen för våra besökare - och bidra till att utveckla en verksamhet som växer.
