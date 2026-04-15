Service/underhållstekniker till vårt plaggtvätteri i Skara
2026-04-15
Är du är en ambitiös och driftig tekniker som är lösningsorienterad och gillar hög servicegrad hoppas vi att du söker tjänsten. Du gillar att samarbete med kollegor på anläggningen. En grundlig introduktionsutbildning genomförs så att du på ett bra sätt ska komma in i arbetet och företagets produktion.
Hos oss är produktionen normalt mellan 07:00-16:00 på vardagar. Planerade underhållsarbete och reparationen kan förekomma utanför de normala arbetstiderna både på vardag och på helg dessutom förkommer beredskapsarbete gällande pelletspanna.
Du kommer att
Ansvara för och utföra underhåll och reparation av utrustning genom att regelbundet genomföra inspektioner och service i syfte att förebygga eventuella driftstörningar eller fel på maskiner och utrustning.
Se till att alla maskiner och anläggningen fungerar som de ska, är i gott skick och följer säkerhetsstandarderna.
Vid fel eller driftstörningar identifiera och lokalisera problemet genom att använda felsökningsverktyg, olika instrument och dina tekniska kunskaper för att analysera och åtgärda felet. Reparera eller byta ut trasiga maskindelar eller genomföra reparationer och justeringar av mekaniska, elektriska eller elektroniska system.
Noggrant dokumentera alla utförda åtgärder, reparationer, utbyten eller förbättringar. Det innebär också att föra loggböcker, uppdatera underhållsplaner, skriva tekniska rapporter och delta i system för felrapportering
Aktivt delta och äga punkter från skyddsronder/egenkontroller.
Delta och äga punkter från våra DPM (Daily Performance Management)
Ansvar för reningsverk inklusive provtagning
Tillse att alla maskiner och anläggningen följer de säkerhetsföreskrifter och riktlinjer som finns. Du kan också vara delaktig i riskbedömningar och delta i säkerhetsträning.
Vara WECO-ansvarig att dokumentera volymer och läsa av förbrukning.
För att passa i rollen har du
Minst gymnasieutbildning eller motsvarande
Kunskaper i maskinteknik, el, hydraulik, luftpneumatik och elektronik
Kunskap om aktuella regler och standarder
Leankunskaper
Goda allmänna datakunskaper
Goda kunskaper både verbalt och skriftligt i svenska och engelska
Körkort B
Meriterande är
Erfarenhet av PLC-styrning och programmering
Elektrikerbehörighet
Svetskunskaper
Är du är en positiv person som tycker om att se till så att det blir rätt?! Har du har en mycket hög servicekänsla och kan prioritera och organisera ditt arbete?
Samtliga CWS tjänster omfattas av kollektivavtal. Som anställd får du därmed avtalsenliga villkor gällande lön, semester, tjänstepension, sjukersättning osv. Tjänsten är på heltid och startar med visstidsanställning under prövotid.
CWS Workwear är en ledande aktör inom arbetsklädesindustrin och erbjuder arbetskläder som en tjänst med skräddarsydda, hållbara och skyddande arbetskläder. CWS Workwear har en cirkulär affärsmodell och strävar efter att skapa en hållbar framtid med verksamhet i 15 länder och ett dedikerat team med mer än 5.300 professionella medarbetare på mer än 100 platser. CWS Workwear servar mer än 35.000 kunder och förser 1,5 miljoner individer med sina tjänster varje dag.
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CWS Sweden AB
https://cws.com/sv-SE/arbetsklader
Skaraborgsgatan 60
)
532 37 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tvätteri och Säljkontor Jobbnummer
9856769