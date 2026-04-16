Service tekniker som kan resa runt i landet med utgångspunkt i Stockholm
Adecco Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm
2026-04-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Stockholm
Vill du arbeta i ett mindre, sammansvetsat team där du får stort ansvar och möjlighet att utvecklas? Vi söker nu en servicetekniker till ett bolag inom säkerhetslösningar med fokus på mobila larmsystem.
Det här är en roll för dig som vill vara med på en resa - där rätt person är viktigast.
Om tjänstenDu kommer att arbeta med installation, service och hantering av mobila larmsystem som hyrs ut till kunder över hela landet. Rollen är varierad och innebär både tekniskt arbete och kundkontakt.
Företaget är en mindre organisation där alla jobbar nära varandra, vilket innebär att du får stor insyn i verksamheten och möjlighet att påverka.
Du kommer att resa i tjänsten och arbeta ute hos kunder runt om i Sverige.
ArbetsuppgifterInstallation och service av mobila larmsystem
Felsökning och enklare tekniskt arbete (el/nätverk)
Leverans, uppsättning och uppföljning ute hos kund
Bygga och utveckla kundrelationer
Vara delaktig i den dagliga verksamheten
Vi lägger stor vikt vid personlighet och inställning.
Vi söker dig som:
Är självgående och tar eget ansvar
Är praktiskt lagd och gillar att lösa problem
Har en positiv inställning och vill arbeta
Trivs i en mindre organisation där man hjälps åt
Är flexibel och okej med att resa i tjänsten
Du är inte personen som "står med händerna i fickorna" - du ser vad som behöver göras och agerar.
KravB-körkort
Grundläggande teknisk förståelse (el, nätverk eller liknande)
Möjlighet att resa i hela Sverige
ÖvrigtTjänsten utgår från Lilla Essingen, Stockholm
Tjänstebil erbjuds när du är självgående i rollen
Rekryteringen sker löpande - vi söker en långsiktig lösning och tillsätter när vi hittar rätt person.
Du blir erbjuden en provanställning som ambulerande konsult för Adecco med möjlighet till övertag av kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
