Service & Kök - bli ett del av vårt team!
Design Hotellet i Värnamo AB / Restaurangbiträdesjobb / Värnamo Visa alla restaurangbiträdesjobb i Värnamo
2026-03-12
Sommarjobb - Vi söker dig som vill jobba i högt tempo och ge gästerna en imponerande upplevelse!
Vi söker nu servis/kök personal som vill bli en del av vårt F&B team under sommaren. Hos oss är personligheten viktigare än utbildningen - vi letar efter rätt attityd, driv och vilja att lära sig.
Vem är du?
Du trivs i en miljö där det händer mycket och där gästerna står i fokus. Du gillar att ta ansvar, hålla ordning och bidra till en positiv stämning i teamet. Erfarenhet från liknande bransch är ett plus, men inget krav - vi lär dig gärna det du behöver kunna.
Vi söker dig som:
Är villig att ge lysande servicekänsla och proffsig attityd
Trivs i ett högt tempo och inte är rädd för att ta i
Har jobbat inom liknande bransch (meriterande, men inte avgörande)
Är öppen för att lära dig nya saker
Är flexibel och kan hoppa in vid behov
Arbetar ordningsam och noggrann
Är utåtriktad, social och gillar att möta gäster
Vad du får hos oss
Ett härligt team som stöttar varandra och gärna delar med sig av kunskap inom yrket
Möjlighet att utvecklas och lära dig nya arbetsuppgifter
En arbetsplats där vi värderar lojalitet till företag och våra gäster
Ett varierande jobb där ingen dag är den andra lik
En arbetsplats där din arbetsmoral och inställning värderas högt
Du som vill ha en rolig sommar på jobbet är varmt välkomna att söka tjänsterna hos oss!
Du pratar och läser bra svenska & engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Enbart via Mail
E-post: eleonor.ekdahl@scandichotels.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Service & Kök". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Design Hotellet i Värnamo AB
(org.nr 556466-0396)
Storgatsbacken 20 E (visa karta
)
331 22 VÄRNAMO Arbetsplats
Scandic Värnamo (Designhotellet i Värnamo AB) Jobbnummer
9794624