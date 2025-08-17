Service för omgående anställning på Grekiska Grill & Bar Barkarby
Gk Barkarby AB / Servitörsjobb / Järfälla
2025-08-17
Visa alla jobb hos Gk Barkarby AB i Järfälla
Nu söker vi dig som inte enbart är ute efter ett jobb utan även vill växa, utvecklas, trivas och bidra till en atmosfär som är attraktiv både för gäster och anställda.
Du ska utöver sedvanliga serviceuppgifter kunna samarbeta, kommunicera och hjälpa din kollegor att uppnå utsatta mål samt besitta social kompetens för att kunna skapa relationer med gästerna.
Du ska även va flexibel med schemat då arbetstiderna varierar över lunch, kväll och helg.
Tjänsten som är ledig är på 80% men kan gå upp vid behov och intresse.
Tveka inte att höra av dig om du känner att du är rätt person för att komplettera vår grupp!
Ansökningar tas emot via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: Barkarby@grekiska.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gk Barkarby AB
(org.nr 556958-2702)
Barkarbyvägen 45
177 44 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9461701