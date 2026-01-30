Service Engineer Mobile Unloaders till Bruks Siwertell i Bjuv
Technogarden AB / Maskiningenjörsjobb / Bjuv Visa alla maskiningenjörsjobb i Bjuv
2026-01-30
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Technogarden AB i Bjuv
, Helsingborg
, Ängelholm
, Landskrona
, Perstorp
eller i hela Sverige
Har du känsla för mekanik och vill jobba i en global miljö?
Som Service Engineer för Bruks Siwertell spelar man en nyckelroll i att skapa framgång för både kunder och företag. Genom att säkerställa sömlös driftsättning av avancerad standardutrustning och leda kvalificerade serviceinsatser, renoveringar och moderniseringar på plats hos kunden bygger man långsiktigt förtroende och maximalt värde i varje projekt. Rollen kombinerar teknisk expertis med ett kundorienterat fokus, där man aktivt representerar Bruks Siwertell och därigenom stärker kundrelationer.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och tekniskt driven Service Engineer som vill vara en nyckelperson i vårt team. I denna roll representerar du företaget ute hos kund och säkerställer hög kvalitet genom hela livscykeln för våra produkter - från installation till service, support och vidareutveckling. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Driftsättning och testning av utrustning inkl utbildning på plats hos kund
• Delta i och övervaka montering och sluttestning av utrustning i den egna verkstaden på hemmaplan
• Utföra och leda serviceaktiviteter inklusive renovering, uppgradering, förebyggande underhåll och korrigerande åtgärder både på plats hos kund och via fjärrsupport
• Aktivt bidra till service- och reservdelsförsäljningsprocessen samt stödja utvecklingen av nya
serviceerbjudanden
• Ge återkoppling från fältservice till lämpliga interna kanaler
• Planering av serviceaktiviteter och genomförande av regelbundna kundbesök för att följa upp behov
och skapa långsiktiga samarbeten
• Stötta verksamheten med att utveckla manualer, kontorsdokument och övriga administrativa
uppgifter
Tjänsten har en tydligt internationell karaktär och medför arbetsresor till jordens alla hörn, ibland med kort varsel.
Kvalifikationer
Du är mekanisk ingenjör med högskoleexamen eller motsvarande och flerårig arbetserfarenhet av mekanisk installation/reparation av tyngre utrustning inom industrin eller den marina sektorn. Allmänna kunskaper inom hydraulik och el-kontrollsystem är meriterande och värdefulla framgångsfaktorer i rollen. God svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.
För att lyckas i rollen ser vi att du är flexibel med ett utpräglat teknikintresse. Du söker en arbetsgivare där du kan få utlopp för din tekniska nyfikenhet och ditt stora kundfokus. Ditt arbetssätt kännetecknas av struktur, god planeringsförmåga och hög servicegrad. Du triggas av tekniska och kulturella utmaningar och sätter ett stort värde i att kunna påverka din egen arbetssituation. Tjänsten innebär många interna och externa kontaktytor varvid dina sociala och kommunikativa förmågor är speciellt viktiga. Du trivs med och känner dig trygg i en självständig roll som kombineras med stöttning av teamet på hemmaplan när du är ute hos kund och har förmågan att behålla lugnet i stressiga eller pressade situationer hos kund.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en dynamisk, tekniskt inriktad roll inom ett växande internationellt företag med stark lokal närvaro.Företaget producerar och levererar produkter av högsta kvalitet globalt. Du kommer att bli en värdefull medlem i ett team av skickliga yrkespersoner som lägger både stolthet och glädje i sitt arbete.
Sök tjänsten
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jörgen Björkman, 0739-80 83 95. Vi arbetar med ett löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Technogarden AB
(org.nr 556276-5189) Arbetsplats
Bruks Siwertell AB Kontakt
Jörgen Björkman jorgen.bjorkman@technogarden.se Jobbnummer
9714120