Serveringspersonal till Hotell Bruksvallsliden i Bruksvallarna Omgående!
Hotell Bruksvallsliden AB / Servitörsjobb / Härjedalen Visa alla servitörsjobb i Härjedalen
2026-03-08
Motiveras du av att ge service i världsklass och av att jobba med människor? Är du på jakt efter ett jobb som är väldigt mångsidigt och som dessutom ständigt bjuder på nya utmaningar? Då kan vi ha rätt utmaning för dig! Just nu söker vi på Hotell Bruksvallsliden Serveringspersonal. Vi söker framförallt dig som har erfarenhet av arbete som serveringspersonal eller arbete inom besöksnäringen på olika sätt. Är det dig vi söker? Välkommen med din ansökan till oss på Hotell Bruksvallsliden!
Om jobbet som serveringspersonal
I rollen som serveringspersonal ansvarar du för att servera frukost & middagar samt servera lunch när vi har grupper & arrangemang. Dessutom kommer du tillsammans med ditt team städa hotellrum.
Är du rätt för rollen som serveringspersonal?
Vi på Hotell Bruksvallsliden söker dig som har erfarenhet av arbete som serveringspersonal eller arbete inom serviceyrket.
För att trivas hos oss är det viktigt att du gillar att jobba i team. Du bör ha ett stort intresse av att jobba i serviceyrket, vara kreativ, ansvarsfull och inspirerande mot medarbetare och gäster. Att arbeta över avdelningsgränserna när det behövs är något du anser vara en självklarhet. Det är en stor fördel om du är intresserad av friluftsliv och gärna skidåkning. Att du vågar tänka utanför boxen. Dessutom har du en förmåga att identifiera problem och hitta lösningar.
Är du den vi söker?
Annonsen gäller sista delen av vintersäsongen men det finns chans till förlängning till sommaren.
Att prata och förstå svenska är ett krav.
På dessa sätt ansöker du till vårt team:
Skicka ett mejl till info@bruksvallsliden.se
Ring oss på 0684-20180
besök oss på Myhrsvängen 5 i Bruksvallarna
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: info@bruksvallsliden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Bruksvallsliden AB
(org.nr 556157-0408)
Myhrsvängen 5 (visa karta
)
840 97 BRUKSVALLARNA Arbetsplats
Bruksvallsliden AB, Hotell Jobbnummer
9783586