Serveringspersonal till Heltidstjänst Söks till Restaurang Le Cardinal

Le Cardinal Ystad AB / Servitörsjobb / Ystad
2025-11-03


Serveringspersonal sökes till Restaurang Le Cardinal!
Vi söker nu erfaren serveringspersonal till vårt team.
Om dig:
Du är service-minded, ansvarstagande och stresstålig.
Vi söker en person som vill jobba långsiktigt hos oss.

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av service, kassa eller restaurangverksamhet.

Publiceringsdatum
2025-11-03

Dina arbetsuppgifter
Ta kunders mat- och dryckesbeställningar och leverera dem till rätt personer.
Ansvara för servering av mat och dryck, kassahantering och ta emot telefonbeställningar.
Främja försäljningstillväxt genom samarbete med kollegor och alltid jobba mot merförsäljning.

Övriga krav:
Vi prioriterar sökande 20+ år, eftersom serveringsansvarig är vår prioritet.
Flytande svenska och engelska är ett krav.

Våra öppettider:
Mån-Tors: 11.30-22.00
Fre-Sön: 12.00-22.00

Så ansöker du
Mejla ditt CV och ett personligt brev till oss.
Rekrytering sker löpande, med tillträde omgående.

Sista dag att ansöka är 2025-12-03
Via mejl
E-post: info@lecardinal.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Le Cardinal Ystad AB (org.nr 556851-0282)
Stortorget 15 (visa karta)
271 43  YSTAD

Arbetsplats
Kardas Europa AB

Jobbnummer
9586796

