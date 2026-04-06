Serveringspersonal sökes till vår italienska trattoria
2026-04-06
Förstärkning sökes till vår mysiga & familjära italienska krog som ligger på Eklandagatan 8!
Vi söker dig som gillar att arbeta i team men även tar egna initiativ och jobbar självständigt. Du har minst ett års erfarenhet av yrket och du triggas av högt tempo samtidigt som du levererar mat med hög kvalitet.
Vi erbjuder dig en inspirerande arbetsplats vars du få vara med och utveckla nya idéer och koncept. Arbetstiden förläggs under veckans alla dagar.
Du är noga med städning och har ett strukturerat arbetssätt! Du gillar att jobba i ett högt tempo och ställer höga krav på dig själv och dina medarbetare för att ge kunderna ett minnesvärt besök.
Tjänsten gäller timanställning för helger och kvällar.
Timlön efter erfarenhet dock minst enligt gällande kollektivavtal.
Med vänliga hälsningar, Trattoria La Sultana Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: Adil@lasultana.se Arbetsgivare Trattoria La Sultana HB
Eklandagatan 8
)
412 55 GÖTEBORG
La Sultana HB, Restaurang
