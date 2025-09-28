Serveringspersonal sökes för deltidsarbete på restaurang i Lund
Thuy Ng AB / Servitörsjobb / Lund Visa alla servitörsjobb i Lund
2025-09-28
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thuy Ng AB i Lund
Vi på restaurang Thuy söker en servitris/servitör för omgående anställning.
Du ska vara tillgänglig för minst två kvällspass (arbetstid ca. 16:45-22:00) och minst två lunchpass (arbetstid ca. 11:15-14:30) per vecka. Ytterligare pass vid behov kan förekomma.
Restaurang THUY är en vietnamesisk restaurang i centrala Lund.
Dina erfarenheter och personliga egenskaper som vi vill se hos dig som medarbetare är:
• Att vara bekant med serveringen är ett måste.
• Att kunna arbeta självständigt är ett måste.
• En glad och positiv person som alltid ska kunna ge bra service till kunderna.
• Öppen och lätt att samarbeta med.
• Är noggrann, ansvarsfull och uppmärksam i arbetet.
Arbetsuppgifter: Servering av mat till kunderna.
Öppettider: Mån - Fre kl. 11.30 - 14.30, 17:00 - 22:00. Lör 12:00 - 22:00. Arbetsbelastning ca 30-40%. Behov av ytterligare arbetsbelastning kan ske enligt överenskommelse.
Vi förväntar oss att du som söker ska vara servicevan, ha bra kundbemötande och ska ha jobbat inom restaurangbranschen förut. Eftersom arbetsbelastningen inte är 100% så är det lämpligt att bo nära Lund.
Passar jobbet för dig? Mejla CV och personligt brev till: Bao99lu@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: bao99lu@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Thuy NG AB
(org.nr 556688-3277)
Klostergatan 12 (visa karta
)
222 22 LUND Arbetsplats
Restaurang Thuy Kontakt
Bao Lu bao99lu@gmail.com Jobbnummer
9529890