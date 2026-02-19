Serveringspersonal på deltid till M.O.A.S Meat On A Stick Stockholm!
Är du en stjärna inom service som älskar streetfood och trivs i en fartfylld och familjär miljö?
Då är det dig vi letar efter!
Om oss
M.O.A.S älskar att bjuda våra gäster på kvalitativ streetfood, grym hantverksöl och en atmosfär som gör att man gärna kommer tillbaka - gång på gång.
Vi har en trogen skara stammisar, ett härligt team och en meny som pressen hyllar. (Kika gärna in på vår hemsida för att läsa vad de säger om oss!)
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
En lagspelare med god samarbetsförmåga och en positiv inställning.
Serviceinriktad - du brinner för att sätta gästen i centrum.
Stresstålig - högt tryck är vår vardag, och du trivs när det är full rulle.
Engagerad och passionerad - streetfood och hantverksöl är inte bara vår grej, utan kanske även din?
Vad gör du hos oss?
Som en del av vårt team kommer du att:
Ta emot beställningar och servera mat och dryck.
Bidra till att skapa en minnesvärd upplevelse för våra gäster.
Samarbeta med vårt härliga gäng för att hålla energin hög och gästerna glada.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av servering eller arbete inom restaurang/café (meriterande men inget krav).
Är initiativrik och gillar att ta ansvar.
Vad erbjuder vi?
En rolig och utvecklande arbetsplats med härlig gemenskap.
Möjligheten att jobba heltid eller deltid - vi anpassar oss efter dig.
En chans att jobba med fantastisk mat och dryck i en avslappnad och unik miljö.
Är du den vi söker?
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag!
Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person.
Vi söker personal som vill arbeta endast deltid!
Välkommen till M.O.A.S - där passion för mat möter glädjen i service! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post endast
E-post: alexanderseropian@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan servicepersonal MOAS". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Meat On A Stick Moas AB
(org.nr 559011-2537), https://www.meatonastick.se/
Roslagsgatan 6 (visa karta
)
113 55 STOCKHOLM Arbetsplats
Meat On A Stick Moas AB Kontakt
Operativ chef
Alexander Seropian alexanderseropian@hotmail.com Jobbnummer
9752557