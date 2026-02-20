Serveringspersonal i glassbar, säsongsjobb. Vingåker 2026
2026-02-20
Rekrytering sker löpande, så skicka gärna din ansökan snarast.
Är du en ansvarstagende person som brinner för service, och gillar ett högt tempo både ensam och tillsammans med glada kollegor? Då kanske du är den vi söker. Vi behöver snarast förstärkning i vår glassbar i Vingåker. Där kommer du tillsammans med några kollegor, servera tillströmmande kunder ur vårt egentillverkade glass sortiment. Samt göra glasskreationer och mjukglass. Förberedelser och avslutning med tillhörande städning beroende på vilka tider du jobbar.
Tjänsten kommer vara schemalagt deltid från 19 maj till 30 Augusti. (Beroende av sökande.)
Känns den beskrivningen oklar, kontakta oss gärna så förklara vi mer.
Vi ber dig som söker för att du måste söka jobb men inte vill ha ett hos oss att avstå, då detta tar mycket av vår tid.
OBS. Viktigt, det förekommer ensam arbete vid kassan så du måste vara minst 18 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: start@onyxtrading.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Glassbaren Vingåker 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Onyx Trading AB
(org.nr 556510-4188), https://www.facebook.com/goglass.vingaker
Tennisparken (visa karta
)
643 30 VINGÅKER Arbetsplats
Go Glass / Onyx Trading AB Kontakt
Anders Isacson start@onyxtrading.se +46707790653 Jobbnummer
9753429