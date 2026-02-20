Serveringspersonal i glassbar, Go Glass säsongsjobb. 2026
2026-02-20
Om jobbet
Rekrytering sker löpande, så skicka gärna din ansökan snarast.
Brinner du för service, och gillar ett högt tempo tillsammans med glada kollegor? Då kanske du är den vi söker. Vi behöver snarast förstärkning i vår glassbar i Hjortkvarn. Där kommer du tillsammans med flera andra, servera tillströmmande kunder ur vårt egentillverkade glass sortiment (54 smaker i diskarna) samt göra glasskreationer och mjukglass. Förberedelser och avslutning med tillhörande städning beroende på vilka tider du jobbar.
Tjänsten kan se olika ut beroende på sökande, från schema lagt 87% till fulltid.
Varaktighet: Vi söker några tjänster med start 1maj, andra som kan starta med några eller någon helg i Maj/början av Juni och sedan schemalagt efter ev. skolavslut. Anställningen avslutas i mitten av augusti eller eventuellt början av september (beroende av sökande). Känns den beskrivningen oklar, kontakta oss gärna så förklara vi mer.
OBS. Vi ber dig att inte söka tjänsten för att du måste, utan endast om du är intresserad.
Notera att Hjortkvarn inte har tillgång till allmänna kommunikationer, så du måste själv kunna ta dig till och från arbetet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: start@onyxtrading.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Glassbaren Hjortkvarn 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onyx Trading AB
(org.nr 556510-4188), https://www.facebook.com/goglass.hjortkvarn
Norrköpingsvägen 34 (visa karta
)
697 93 HJORTKVARN Kontakt
Anders Isacson start@onyxtrading.se 0707790653 Jobbnummer
9753428