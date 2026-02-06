Serveringspersonal, hovmästare & barpersonal till vinterns roliga uppdrag!
2026-02-06
Om jobbet
Vi söker nu engagerad personal till vårens spännande uppdrag på cateringar, restauranger och storslagna arrangemang. Arbetet är varierande med möjligheten att arbeta på platser som både passar dina behov och önskemål. Du kommer att arbeta självständigt samt i team med andra härliga konsulter som brinner för servering.
Exempel på uppdrag
Restaurang: Runner, á la carte & bar
Lanseringar & festivaler
Bankettmiddagar: Galor, företagsmiddagar & bröllop
Catering; Mingelevent, privata middagar & fester
Vi söker dig som
Har ett intresse för att leverera högkvalitativ service
Är social, utåtriktad och har lätt för att ta kontakt med människor
Har en positiv attityd, är ödmjuk, flexibel och prestigelös
Gillar att jobba i team och att ständigt utvecklas
Har en annan huvudsaklig sysselsättning (studier, annat arbete etc.)
Har erfarenhet av servering (meriterande)
Van att arbeta effektivt i ett högt tempo och leverera resultat under press.
Om oss Carotte Staff är Carotte Groups specialistbolag för bemanning och rekrytering inom service och värdskap. Vårt uppdrag är att förenkla för våra kunder, genom att tillhandahålla självgående och engagerad personal som stärker gäst och kundupplevelsen i allt från hotell och konferens till kontorsservice, restaurang och fastighetsmiljöer.
Vi matchar våra kunder med medarbetare som verkligen brinner för service och som gör skillnad i vardagen, oavsett om behovet gäller en nyckelrekrytering eller löpande bemanning. Med fingertoppskänsla och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi kompetens som skapar trygghet och lyfter helhetsupplevelsen.
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra - engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.
Vi hyr ut, rekryterar och utbildar över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg.
Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Extra vid behov
Lön: Timlön
Placering: Stockholm
