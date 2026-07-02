Serveringspersonal 60 % till Gothia Towers Svenska Mässan via Carotte
Carotte Staff AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-07-02
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Vi söker dig som vill arbeta brett inom service genom Carotte på uppdrag hos Gothia Towers och Svenska Mässan. I rollen blir du en del av ett engagerat team som brinner för service, värdskap och att skapa minnesvärda upplevelser för gäster vid allt från mässor och konferenser till banketter och större evenemang.
Om Svenska Mässan Gothia Towers
Gothia Towers och Svenska Mässan är en av Nordens ledande mötesplatser, en plats där service står i fokus. Här samlas varje år miljontals besökare för mässor, konferenser, kongresser, restaurangupplevelser och stora evenemang. En dynamisk och varierande arbetsplats där ingen dag är den andra lik. Här får du möjlighet att vara en del av upplevelser som lockar gäster från hela världen. Vi på Carotte Staff söker nu fler servicestjärnor som vill ingå i ett sammansvetsat team.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
I denna roll blir du en del av en levande och dynamisk eventmiljö där variation och tempo är en naturlig del av vardagen. Du möter gäster från hela världen och bidrar till att skapa förstklassiga upplevelser vid allt från mässor och konferenser till banketter och julbord, samtidigt som du bidrar till att varje event går smidigt före, under och efter.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Servering av mat och dryck vid event, banketter och konferenser. • Gästbemötande och service i världsklass. • Montercatering på Svenska Mässan. • Diskplock och iordningställande av serveringsytor. • Kassahantering och betalningsservice. • Samarbete med kollegor för att säkerställa en positiv gästupplevelse.
Du kommer att gå på ett rullande schema där arbetstiderna är förlagda alla dagar i veckan samt helger och kvällstid. Det är en visstidsanställning på 60% under perioden augusti till december 2026. Med chans till förlängning.
Din profil Du har förmågan att leverera service utöver det vanliga och utför ditt arbete prestigelöst med ett glatt humör. Du är duktig på att samarbeta då du förväntas stötta kollegor som är nya på arbetet.
Som konsult på Carotte är du ansvarstagande och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Vi förutsätter naturligtvis att du är professionell och personlig i ditt möte med gäster och kollegor. Våra värdeord är förebilder, kvalitet, personligt och nyskapande- precis så vill vi att våra kunder och deras gäster ska uppleva oss.
Tidigare erfarenhet av arbete inom servering och restaurang är starkt meriterande, och vi prioriterar kandidater som har arbetat i en liknande roll tidigare. Samtidigt är erfarenhet inte ett absolut krav – vi välkomnar även ansökningar från dig som har ett starkt servicefokus, rätt inställning och en vilja att utvecklas inom branschen.
I denna rekryteringsprocess kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet, servicekänsla och motivation för rollen. Om du saknar tidigare erfarenhet eller utbildning inom gästbemötande och servering erbjuder vi en grundläggande introduktion och utbildning för att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas i rollen och leverera förstklassig service till våra kunder.
Om Carotte Academy
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra – engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.Om företaget
Carotte Staff är Carotte Groups specialistbolag för bemanning och rekrytering inom service och värdskap. Vårt uppdrag är att förenkla för våra kunder, genom att tillhandahålla självgående och engagerad personal som stärker gäst och kundupplevelsen i allt från hotell och konferens till kontorsservice, restaurang och fastighetsmiljöer.
Vi matchar våra kunder med medarbetare som verkligen brinner för service och som gör skillnad i vardagen, oavsett om behovet gäller en nyckelrekrytering eller löpande bemanning. Med fingertoppskänsla och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi kompetens som skapar trygghet och lyfter helhetsupplevelsen.
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra – engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.
Vi hyr ut, rekryterar och utbildar över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg.
ÖVRIG INFORMATION
Start: Augusti 2026
Anställningsform: Visstidsanställning på 60%, varierande schema förlagt måndag till söndag.
Placering: Göteborg
Vi tar inte emot ansökningar via mejl men om du har några frågor eller funderingar kontakta gärna ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7857604-2081552". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carotte Staff AB
(org.nr 556858-0392), https://jobb.carottestaff.se
Lilla Bommen (visa karta
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411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Carotte Staff Jobbnummer
9988475