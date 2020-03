Servering- och barpersonal till vårens shower på Svenska Mässan - Carotte Staff AB - Servitörsjobb i Göteborg

Carotte Staff AB / Servitörsjobb / Göteborg2020-03-032020-03-03Carotte Staff söker nya drivna kollegor som vill vara en del av en växande verksamhet och ta besöksnäringen till en högre nivå. Carotte Staffs vision är att höja service-, kvalitets och kompetensnivån i branschen.Pophjältarna Glennmark, Eriksson & Strömstedt samt Så som i himmelen gästar The Theatre under våren och vi söker servering- och barpersonal som vill arbeta två till fem dagar i veckan. Du kommer utföra arbetet hos vår kund Gothia Towers på uppdrag av Carotte Staff.Arbetet innebär att leverera förstklassig service till gästerna och se till att helhetsupplevelsen blir något att minnas. Servering av mat och dryck samt kassahantering ingår i arbetsuppgifterna. Arbetet är främst kvällstid torsdag till söndag och passar perfekt att kombinera med studier eller annat arbete. Det är flexibla tider och du har själv möjlighet att påverka ditt schema.Hög servicekänsla och ett brinnande intresse för mat och dryckGärna tidigare erfarenhet av branschenHar social kompetens och god samarbetsförmågaTycker om gästservice och att skapa relationerHar en positiv attityd, är ödmjuk och prestigelös, en förebild helt enkeltTalar och skriver obehindrat på svenska eller engelskaHar en annan huvudsaklig sysselsättning (studier, annat arbete)Tillgänglig främst under perioden 31/3- 9/5 och 15/5-14/6 samt därefter extra vid behovRekryteringsprocessVi behandlar våra ansökningar löpande och rekommenderar att du skickar in den så snart som möjligt. I den här rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt på din personliga lämplighet och din motivation för rollen. Motivera väl i din ansökan varför just du passar för rollen - både erfarenhets- och personlighetsmässigt. För rätt person finns det goda möjligheter för vidareutbildning och mer ansvar.Vi erbjuder våra anställda en utbildning i Carotte Academy, för att alla ska känna sig trygga i att leverera förstklassig service till våra kunder.Om Carotte Academy på Gothia TowersI Carotte Academy utbildar vi personal inom besöks- och servicenäringen genom en kostnadsfri fyrstegsutbildning. I introduktionsutbildningen får du de teoretiska och praktiska grundkunskaper som krävs för att kunna arbeta med service hos Carotte Staff. Med rätt inställning får du möjligheten att avancera inom bolaget och efter att ha genomfört tredje utbildningssteget erbjuds du chansen att bli en Carotte Leader. Våra utbildningar sker på och i samarbete med Gothia Towers. Efter avslutad utbildning erbjuds du arbete genom Carotte Staff - där du får arbeta hos bland annat Gothia Towers och våra andra kunder i regionen.Carotte Staff är bemanningsföretaget inom Carotte Group som hjälper våra kunder med allt från nyckelpositioner och andra tjänster på heltid till korta deltidsuppdrag. Vi skräddarsyr uppdragen efter våra kunders behov och drivs av att förstå varje kunds specifika behov på djupet. Carotte Staff är specialiserade på roller inom servicebranschen och besöksnäringen med fokus på personal inom hotell, konferens och event. Vårt moderbolag Carotte har över 30 års erfarenhet av att arbeta med service och vi har under åren blivit experter på att rekrytera och utbilda personal som alltid gör det lilla extra. Carotte Group består idag av fyra bolag, Carotte Catering, Carotte Staff, Carotte Deli och Carotte Event. Vår vision är att bli Sveriges ledande eventkoncern.ÖVRIG INFORMATIONStart: Enligt överenskommelseOmfattning: Extra vid behovLön: TimlönPlacering: GöteborgSök tjänsten genom att klicka på "Jag är intresserad!". Vi tar inte emot ansökningar via mejl men om du har några frågor eller funderingar tveka inte på att mejla oss på moa@carotte.se Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-08-20