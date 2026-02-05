Seriöst Storåkeri Med 93 Bilar Söker Taxiförare Uber / Bolt
2026-02-05
Stockholm Tyre & Autocenter AB är ett snabbt växande seriöst taxiåkeri med mycket stark ekonomi. Vi är största åkeriet anslutet till UBER / BOLT och söker taxiförare i hela stor Stockholm till våra 93 stycken taxibilar. Du som söker ska ha taxilegitimation (TFL). Möjlighet att ha egen bil vid heltidstjänst.
Taxibranschen är inte ett 09 till 17 jobb utan man jobbar mot en dagskassa. Kunder finns det gott om då UBER och BOLT har expanderat explosivt den senaste året. Vi har alltid fler kunder än tillgängliga bilar. Så det betyder att om du har som ett mål att få ut en lön mellan 20,000 kr och 40,000 kr så är det helt möjligt och du är villig att jobba hårt.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Köra kunder till olika adresser från APP beställningar som kommer från UBER / BOLT
1. Inga taxi köer utan konstant med körningar i alla förorter. Alltså möjlighet till returer överallt i stor Stockholm
2. Inga kort eller kontant hanteringar. Snabbt, enkelt och tryggt för föraren
3. Ingen spring taxi, inga Bom körningar eftersom kunden får betala en Bom peng vid avbeställning eller ej resa
4. Trevliga kunder då alla kunder betygsätts utav föraren. Kunderna uppför sig bättre än i vanlig taxi pga av detta Rullande bilar i Stockholm AB söker personer, som vill jobba hårt och tjäna mycket pengar!
Att jobba som taxiförare är jätte kul då man träffar många trevliga kunder och hör många olika historier. Så man bör vara social och tycka om att träffa nya människor.
Har du kört för en traditionell taxiföretag som Taxi kurir, Taxi Stockholm,Taxi 020, Sverige Taxi eller Top Cab, så kommer du att tycka att det är mycket mer roligare att jobba med UBER/BOLT. Det är mindre stressigt eftersom du behöver inte jaga kunder utan de jagar dig. Inget strul med betalning eller springnota alla körningar är förbetalda.
Har du Energi och viljan att jobba hårt och tjäna mycket pengar, så vill vi träffa dig idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Detta är ett heltidsjobb.
Tornväktargränd 10
För detta jobb krävs körkort.
Utku Arslan utkuarslan1978@hotmail.com 0736638281
