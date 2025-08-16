Seriöst företag söker Bolt-chaufför provision upp till 59 procent
Mardan Management AB / Fordonsförarjobb / Huddinge Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge
2025-08-16
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mardan Management AB i Huddinge
Söker taxichaufför till våra moderna bilar
Vi är ett seriöst företag som söker fler chaufförer till våra nya och moderna bilar - samtliga är 2025 års modeller av Toyota Corolla.
Vi erbjuder:
50 % provision på alla körningar
Extra bonusar utöver provisionen:
Bolt-kampanjbonusar
Alla bilar är Bolt-folierade för att maximera kundflödet
Kör du 400 kunder/månad +7 % extra provision (totalt 57 %)
Kör du mer än 400 kunder/månad +9 % extra provision (totalt 59 %)
Hos oss är alla välkomna att arbeta.
Vi erbjuder goda arbetsvillkor, nya bilar och möjlighet till hög inkomst.
Körkort och taxileg är ett krav
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
0739988581
E-post: Kassem-mardan@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BOLT CHAUFFÖR". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mardan Management AB
(org.nr 559514-3644) Kontakt
Trafikansvarige
Kassem Mardan kassem-mardan@outlook.com 0739988581 Jobbnummer
9461351