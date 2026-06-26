Ser du möjligheter där andra ser hyllmeter - Space Utvecklare till Mio
MIO AB / Marknadsföringsjobb / Tibro Visa alla marknadsföringsjobb i Tibro
2026-06-26
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På Mio är kundmötet kärnan i allt vi gör. Oavsett om vi möter kunden i butik, utvecklar vårt sortiment eller arbetar bakom kulisserna på servicekontoret och lagret bidrar vi alla till samma mål – att skapa kundupplevelser i världsklass. För att lyckas tror vi på kraften i laget. Vi kombinerar affärsmässighet, kunskap och passion för att utveckla både kundupplevelsen och vår verksamhet. Här får du möjlighet att ta ansvar, bidra med idéer och vara med och påverka framtidens Mio tillsammans med engagerade kollegor.
Vill du vara med och forma hur vårt sortiment möter kunden i butik? På Mio tror vi att det är i mötet mellan rätt produkt och rätt plats som magin sker. Nu söker vi en Space Utvecklare som vill vara en del av det arbetet – och som trivs i skärningspunkten mellan data, design och det praktiska butikslivet.
Om rollen
Som Space Utvecklare på Mio arbetar du med att utveckla och kvalitetssäkra planogram och varupresentation för våra snabbrörliga avdelningar. Du omvandlar data, riktlinjer och kommersiella underlag till konkreta butiksunderlag som stödjer försäljning, lönsamhet och en inspirerande kundupplevelse.
Du jobbar i ett härligt kompetent Space-team och samarbetar tätt med sortiment, konceptutveckling och varuförsörjning. Det här är en roll för dig som gillar att se helheten men också trivs med att gå ner på detaljnivå – och som förstår att ett välgjort planogram är mer än ett dokument, det är grunden för hur kunden upplever vår butik.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Utveckla, uppdatera och följa upp planogram för snabbrörliga avdelningar
Säkerställa att varuvisningen följer våra kommersiella parametrar och riktlinjer
Analysera yteffektivitet och identifiera förbättringsområden
Bidra med operativa rekommendationer kring sortiment, förpackning och presentation
Samverka med butik, merchandising, replenishment och kundteam för att säkra att planogram fungerar i verkligheten
Stödja produktlanseringar och säljstarter med korrekta och uppdaterade underlag
Det här är du
Du är noggrann och analytisk, men du har också en känsla för det visuella och kommersiella. Du trivs i en samarbetsorienterad miljö och förstår att det du gör på kontoret i Tibro direkt påverkar upplevelsen i butik – från Trelleborg till Vilhelmina.
Erfarenhet av planogram, space management eller varupresentation, gärna från retail
Förmåga att tolka och omsätta data till praktiska butikslösningar
God förståelse för hur sortiment, yta och kundflöde hänger ihop
Vana att arbeta strukturerat med dokumentation och kvalitetssäkring
Förmåga att samarbeta och kommunicera med flera funktioner parallellt
Hos oss får du vara med och påverka på riktigt. Vi är tillräckligt stora för att ha kraft och kompetens, men tillräckligt nära varandra för att din röst ska höras.
Tjänsten är placerad vid vårt fantastiska Servicekontor i Tibro och remote-/hybridarbete tillämpas inte.
Rekryteringsprocessen kommer att löpa under semesterperioden vilket gör att det kan dröja några veckor innan du får feedback på din ansökan. Vi lovar att vi återkommer i början av augusti när solbrännan lagt sig på kinderna.
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor med butiker över hela landet. Sedan 1962 har vi hjälpt människor att skapa hem att trivas i och fortsätter att utveckla vårt erbjudande, våra kundmöten och vår verksamhet för framtiden. Vår vision är tydlig – att vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vill du vara med på resan är du varmt välkommen till Mio. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MIO AB
(org.nr 556084-0190), https://www.mio.se/om-mio/jobba-pa-mio
Box 59 (visa karta
)
543 21 TIBRO Arbetsplats
Mio AB Kontakt
HR
Annika Dahlin annika.dahlin@mio.se 0504-41207 Jobbnummer
9980343