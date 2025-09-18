SEO-student med estniska språkkunskaper till bolag i djurbranschen!
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och söker ett jobb inom SEO - då är detta rollen för dig! Vi erbjuder ett flexibelt deltidsjobb inom digital marknadsföring till ledande bolag i djurbranschen. Sök idag!
OM TJÄNSTEN
Vi söker för kunds räkning en SEO-student som kommunicerar obehindrat på estniska och svenska/engelska, som ska avlasta med att utifrån ett SEO-perspektiv skriva produkt- och kategoritexter på hemsidan. Du kommer att arbeta i vår kunds egna plattform samt i SEO-verktyget Semrush.
Arbetet i sig är självständigt och du förväntas arbeta och hantera deadlines baserat på cirka 10-20 arbetstimmar i månaden. Uppdraget inleds med introduktion och onboarding av kollegor i marknadsteamet.
Det finns möjligheter att arbeta både från kontoret i Solna eller helt på distans. Som en del av vår kunds kultur finns det hundar på kontoret.
Du erbjuds
Du får en unik möjlighet att arbeta självständigt med flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete, och god upplärning!
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Som SEO-student kommer du att skriva och optimera texter för vår kunds hemsida, med fokus på produkt- och kategoribeskrivningar för den norska marknaden.
• Skriva SEO-optimerade produkttexter för hemsidan
• Skriva SEO-optimerade kategori- och varumärkestexter
• Utföra övriga SEO-relaterade arbetsuppgifter i plattformen
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Kommunicera obehindrat på estniska och/eller svenska/engelska
• God dator- och systemvana
• Grundläggande kunskap inom digital marknadsföring, SEO eller E-commerc
Det är meriterande om du
• Kommunicerar obehindrat på lettiska och/eller litauiska
• Har kunskap om arbete med SEO-verktyg och/eller E-handelsplattformar
• Har ett starkt djurintresse
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett framstående företag inom sin bransch. Ersättning
