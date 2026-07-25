SEO-specialist med känsla för kundrelationer och stort AI intresse
Cornea Group AB / Marknadsföringsjobb / Kungsbacka Visa alla marknadsföringsjobb i Kungsbacka
2026-07-25
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cornea Group AB i Kungsbacka
SEO-specialist med känsla för kundrelationer och stort AI intresse
Cornea Group AB
Kommun: Kungsbacka
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Start: September–augusti 2026
Lön: Fast lön Publiceringsdatum2026-07-25Om tjänsten
Vill du arbeta med sökmotoroptimering på en byrå i tillväxt – och samtidigt ha nära kontakt med kunderna du jobbar för? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Vi söker en SEO-specialist med tekniskt intresse, ett skarpt öga för detaljer och en naturlig känsla för service. Du bör ha en grundförståelse för hur digital synlighet fungerar och vilja utvecklas vidare inom SEO – tekniskt och strategiskt.
Hos oss får du jobba med både analys och åtgärder, samtidigt som du blir en nyckelperson i kontakten med våra kunder.
Ditt ansvarsområde
Som SEO-tekniker hos Cornea Group kommer du att:
Arbeta med on-page- och off-page-optimering
Utföra tekniska SEO-analyser och rekommendera förbättringar
Genomföra sökordsanalyser och rapportera resultat
Följa upp trafik, ranking och konvertering med hjälp av t.ex. Google Analytics/Search Console
Hantera kunddialog, både via mejl, möten och telefon
Göra omfattande justeringar i olika CMS
Delta i utvecklingen av vår arbetsmetodik och strategi inom SEO
Vara med i resan på hur man dyker upp i AI när folk frågar. Profil
Vi tror att du:
Har arbetat med SEO tidigare
Är noggrann, analytisk och strukturerad
Trivs med kundkontakt och har lätt för att kommunicera både muntligt och skriftligt
Har grundläggande kunskap om hur CMS fungerar eller är villig att lära dig
Har ett stort intresse för AI motorer, hur dem fungerar och hur man 'påverkar' deras svar.
Tycker om att lösa problem, tolka data och förbättra resultat över tid
Extra plus:
Erfarenhet av SEO-verktyg som Ahrefs, Semrush, Screaming Frog m.fl.
Grundkunskap inom HTML/CSS
Erfarenhet från byrå eller konsultroll
Brinner för träning
Vi erbjuder löpande intern utbildning samt 1 on 1 coachning inom både teknik, AI, strategi och kundhantering – så du kommer att växa i rollen.
Om Cornea Group AB
Cornea Group är en ung och snabbt växande mediebyrå som grundades hösten 2024. På två år har vi vuxit från 2 till 9 personer, och nu söker vi vår tioende kollega!
Vi arbetar med:
Sökmotorsannonsering (Google Ads / Bing Ads)
SEO
WordPress-utveckling
GEO, Optimering för AI-sök
Foto & filmproduktion
Våra kunder är ofta B2B-företag inom industri och teknik, vilket innebär att vår annonsering ofta kräver noggrann målgruppsanpassning, förståelse för köpbeteenden och långsiktig strategi.
Vad du får hos oss
En roll med stort ansvar, variation och inflytande
Möjlighet att påverka och bidra till både kundprojekt och byråns utveckling
Tydlig kompetensutveckling och 1 on 1 coachning på jobbet
En nära och samarbetsvillig arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Ett litet team med stor energi, där vi jobbar tätt ihop och har riktigt roligt tillsammans
Roliga tävlingar i form av resor och AW's!
Intresserad?
Skicka in din ansökan med CV redan idag – vi går igenom ansökningar löpande. Inga IQ test och bökiga personlighetstester krävs.. 😉
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: eliad.nordell@cornea.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cornea Group AB
(org.nr 559485-3763), https://cornea.se/
Faktorvägen 17R (visa karta
)
434 37 KUNGSBACKA Kontakt
Eliad Nordell eliad.nordell@cornea.se +46317453770 Jobbnummer
10011486