SEO-länkbyggare med dokumenterad erfarenhet av egna projekt

Oak Företagsvärdering AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2025-11-10


Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Oak Företagsvärdering AB i Stockholm, Vetlanda, Göteborg, Malmö eller i hela Sverige

Vi söker en erfaren länkbyggare med dokumenterad bakgrund inom SEO och länkbygge - gärna från egna sajter eller långsiktiga projekt.
I din ansökan, bifoga gärna exempel på webbplatser där du själv byggt upp länkprofilen. Undvik kundprojekt där du endast varit delaktig under en kortare period - vi vill se helhetsresultat av ditt eget arbete.
Arbetet omfattar länkbygge för både den amerikanska och de nordiska marknaderna. Det finns en portfolio av sajter och koncernföretag i olika länder som länkbygget gäller. Vi har dock redan en inhouse Head of SEO, och undanber oss förslag från säljare på SEO-byråer.
Vi tror att du har bakgrund som:
Affiliate-marknadsförare
E-handlare
Eller liknande roll där SEO och organiskt tillväxtarbete stått i centrum.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Oak Företagsvärdering AB (org.nr 559195-1644)

Arbetsplats
Nielsen Företagsvärdering

Jobbnummer
9597253

Prenumerera på jobb från Oak Företagsvärdering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Oak Företagsvärdering AB: