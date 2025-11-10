SEO-länkbyggare med dokumenterad erfarenhet av egna projekt
2025-11-10
Vi söker en erfaren länkbyggare med dokumenterad bakgrund inom SEO och länkbygge - gärna från egna sajter eller långsiktiga projekt.
I din ansökan, bifoga gärna exempel på webbplatser där du själv byggt upp länkprofilen. Undvik kundprojekt där du endast varit delaktig under en kortare period - vi vill se helhetsresultat av ditt eget arbete.
Arbetet omfattar länkbygge för både den amerikanska och de nordiska marknaderna. Det finns en portfolio av sajter och koncernföretag i olika länder som länkbygget gäller. Vi har dock redan en inhouse Head of SEO, och undanber oss förslag från säljare på SEO-byråer.
Vi tror att du har bakgrund som:
Affiliate-marknadsförare
E-handlare
Eller liknande roll där SEO och organiskt tillväxtarbete stått i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
