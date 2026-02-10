SEO/AEO-specialist för premium e-handel - Göteborg/hybrid
2026-02-10
Om uppdraget
Vår kund vill stärka sin organiska synlighet och bygga närvaro i både klassiska sökresultat och AI-drivna svarsmotorer.
Ditt uppdrag
• Genomföra SEO/AEO-analys och prioritera åtgärdsplan
• Utveckla innehållsstruktur: guider, inspiration, FAQ, kategoritexter och landningssidor
• Optimera tekniska och on-page-faktorer i Shopify
• Förbättra internlänkning, metadata och informationsarkitektur
• Ta fram mätplan och rapportera effekt på trafik, ranking och leadkvalitet
Vi söker dig som har
• Stark erfarenhet av SEO för e-handel
• Förmåga att omsätta sökintention till kommersiellt innehåll
• Kunskap om AEO/AI-sök och hur innehåll bör struktureras för synlighet
• Vana att samarbeta med både content, utveckling och affär
Praktiskt
• Start: enligt överenskommelse
• Plats: Göteborg/hybrid
Ansökan
