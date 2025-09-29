Seniorsamordnare till Räddningstjänsten Syd!
Räddningstjänsten Syd är räddningstjänsten för kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag. Varje dag gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv.
Du kommer tillhöra Utbilda och informera. Inom funktionen arbetar cirka 10 medarbetare med information och utbildning inom brand och sjukvård samt anpassade insatser till särskilt riskutsatta. Dina närmaste kollegor arbetar som instruktörer, koordinatorer och brandmän med extern utbildning som en del av sin tjänst. Du blir en del av tvärfunktionella arbetsgrupper med uppdrag i samtliga fem medlemskommuner.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som seniorsamordnare har du en central roll i Räddningstjänstens Syds brandförebyggande arbete med att både samordna och utveckla arbetet med förstärkt brandskydd.
Arbetet innebär att företräda främst äldre, men även andra utsatta målgrupper, i det brandförebyggande arbetet för att minska antalet skadade eller omkomna i brand. Detta kan exempelvis innebära att uppmärksamma och påverka tjänstemän och politiker om äldres situation eller behov av brandskydd.
En viktig del i arbetet är att etablera och underhålla kontakter med kommuner, myndigheter, intresseorganisationer och andra aktörer. Parallellt med detta kommer du att kontinuerligt arbeta för att identifiera och delta i relevanta forum med målet att kunna sprida information om vikten av brandskydd för äldre och andra riskutsatta målgrupper.
I arbetsuppgifterna ingår även att:
* Utbilda personal, både internt och externt, i att identifiera individer som behöver förbättrat brandskydd.
* Stötta extern personal i arbetet med att utföra anpassade hembesök hos äldre så väl som stötta intern personal som utbildar eller möter äldre i sitt dagliga arbete.
* Stötta utredare vid bostadsbränder, exempelvis med information kring de som är riskutsatta.
* Bevaka teknisk utveckling av system som kan minska risker/händelser.
* Bevaka aktuella lagrum som påverkar myndigheters och andra aktörers arbete inom tjänstens område.
Du blir en viktig kontaktperson i förbundet, både i stöttning och rådgivning till våra verksamheter, men även i att ta emot internt inkomna orosanmälningar för vidare hantering i samråd med socialtjänsten. Du kommer även följa upp arbetet efter avslutade räddningsinsatser för att identifiera eventuella behov av utökat stöd hos äldre och andra riskutsatta målgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av arbete med frågor inom områdena för SoL eller LSS där du fått god förståelse för äldres behov och förutsättningar. Du har också erfarenhet av att arbeta uppsökande gentemot dina målgrupper.
Detta kan exempelvis vara från roller såsom biståndshandläggare, pedagog eller annan motsvarande roll. Det är meriterande om du har erfarenhet av en samordnande roll i samverkan med andra funktioner och aktörer.
Du är utbildad socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut eller har annan motsvarande eftergymnasial utbildning inom tjänstens område som arbetsgivaren bedömer relevant.
Har du utbildning i frågor som berör psykisk hälsa, t.ex. mot ohälsa hos äldre är detta meriterande. Likaså är det meriterande om du har utbildning i bemötande, samtals- och intervjuteknik eller motsvarande.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete från eller i nära samarbete med kommunal räddningstjänst och likaså om du har erfarenhet av arbete kopplat till brandskyddsfrågor.
Du har goda kunskaper i Officepaketet och är en van användare av olika IT-system. Du har goda kunskaper i svenska och lätt för att uttrycka dig i tal så väl som skrift.
Då tjänsten har många interna och externa kontakter är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och lätt för att etablera kontakter och relationer med ett gott bemötande som grund. Arbetet kräver att du självständigt kan strukturera och driva ditt arbete framåt både i det längre perspektivet så väl som det kortsiktiga och mer operativa. För att lyckas i rollen behöver du ha ett strategiskt och brett perspektiv i ditt arbete, men samtidigt vara orädd för att förändra ditt sätt att agera utifrån förändrade situationer.
Då resor i tjänsten mellan våra stationer förekommer behöver du ha B-körkort.
ÖVRIGT
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar något personligt brev, istället ber vi dig besvara urvalsfrågorna i ansökan så utförligt som möjligt. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Arbetstid: Dagtid, mån-fre. Kvällsarbete i mindre omfattning kan förekomma.
Placering: På brandstationen centralt i Malmö eller på brandstationen i Lund vid Gastelyckan.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kontakt till fackliga organisationer kan förmedlas via HR; hrsupport@rsyd.se
Funktionschef
