SeniorProjektledare - Systemutveckling till Life Science företag
2025-09-18
Är du redo för en roll där du kombinerar tekniskt djup med projektledning och koordinering?
Academic Resource söker en Senior Project Lead - Engineering till ett långsiktigt konsultuppdrag inom Life Science. Uppdraget är på heltid, 40 h/vecka och startar den 1 oktober 2025. Placering i Uppsala, på site. Uppdraget löper till 10 september 2026 med möjlighet till förlängning.
Om rollen
Som Project Lead får du en central roll i att driva aktiviteter i definitionsfasen av projekt. Fokus ligger på både hårdvara och mjukvara, samt kopplingen mellan dessa - alltid med kunden i fokus. Du översätter tekniska frågeställningar till tydliga tidsplaner, riskbedömningar och kommunikationsunderlag för olika intressenter på flera nivåer.
I rollen ansvarar du för att etablera arbetsstrukturer enligt gällande riktlinjer, samt säkerställa att projektet får rätt förutsättningar från start.
Du blir en del av en forsknings- och utvecklingsmiljö där arbetet bedrivs agilt i scrumteam med expertis inom system, applikation, hårdvara, mjukvara och consumables. Projekten omfattar både nyutveckling, market support och produktvård.Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen inom bioteknik eller teknikområdet. Vidare har du:
• Minst 3 års erfarenhet som projektledare inom systemutveckling i Life Science
• Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt med komplexa tekniska beroenden
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Kunskap om BiacoreDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du:
• En skicklig kommunikatör som kan anpassa budskap till olika målgrupper
• Strukturerad och administrativt stark
• Ansvarstagande och självgående med förmåga att driva projekt framåt
• Van att hantera många intressenter med olika bakgrunder och behov
Detta är rollen för dig som vill vara en del av ett tvärfunktionellt team som söker innovativa lösningar till framtidens läkemedelsanalyser.
Om Academic Resource
Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet. Vi har lång erfarenhet av uthyrning, rekrytering samt interim management inom tjänstesektorn. Våra affärsområden är Life Science, Ekonomi & Finans samt HR.
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön
• Trygghet via kollektivavtalens villkor för lön, försäkringar, pension och semester
• En engagerad konsultchef som följer dig genom uppdraget och stöttar din utveckling
Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ansök med uppdaterat CV och personligt brev på svenska i PDF- eller Word-format.
Klicka nedan på "Sök tjänsten" och ange referens: CPL0925
Har du frågor? Kontakta oss på:rekrytering.lifescience@academicresource.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556649-0917) Arbetsplats
Academic Resource AB Uppsala Jobbnummer
9516076