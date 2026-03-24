Seniorchaufförer (63+) sökes - extrajobb vid behov (YKB)
Om Alert Senior
Alert Senior är ett auktoriserat seniorbemanningsföretag med kollektivavtal. Vi grundades 2014 och finns idag på ett 30-tal orter runt om i Sverige.
Vi erbjuder pensionärer varierande uppdrag inom både privat- och företagsmarknaden. Våra medarbetare får marknadsmässig lön och är fullt försäkrade.
Om tjänsten
Nu söker vi, för kunds räkning, flera ansvarsfulla och serviceinriktade chaufförer för uppdrag i Västerbotten.
Uppdragen varierar och kan omfatta:
Transport av farligt gods (ADR), såsom industriell gas, gasol och medicinsk gas
Distribution till företag och privatpersoner
Transporter kopplade till flyttuppdrag
Arbetet kan innebära både styckegods- och tanktransporter beroende på uppdrag.
Du arbetar med lastning, lossning och leverans och blir en viktig del i kundens verksamhet.
Om rollen
Som chaufför är du företagets ansikte utåt och har daglig kontakt med kunder.
Du har ett professionellt bemötande och förstår vikten av god service och tydlig kommunikation.
Arbetet är självständigt och ställer krav på att du:
Tar eget ansvar
Har god problemlösningsförmåga
Är strukturerad och noggrann
Kvalifikationer
Giltigt YKB
Körkort (C eller CE beroende på uppdrag)
Meriterande
CE-körkort
ADR (styckegods och/eller tank)
Truckkort
Hjullastarkort
Vi söker dig som
Vill arbeta extra vid behov, både nu och under sommaren
Har möjlighet att ta enstaka pass eller arbeta flera dagar i veckan
Är ansvarstagande, självgående och har god fysik
Har en positiv inställning och ett gott ordningssinne
Övrigt
Vi intervjuar löpande och genomför bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
Alert Senior är ett seniorbemanningsbolag som anställer kompetens från 63 plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: umea@alertsenior.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför". Arbetsgivare Alert Senior i Västerås AB
(org.nr 556961-5973), http://www.alertsenior.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alert Senior Kontakt
Ann-Sofi Forsman umea@alertsenior.se 0709120224 Jobbnummer
