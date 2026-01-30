Seniora talanger med bankerfarenhet till Södra Skåne för framtida uppdrag
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Tomelilla Visa alla kundservicejobb i Tomelilla
2026-01-30
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Tomelilla
, Ystad
, Simrishamn
, Eslöv
, Lund
eller i hela Sverige
Har du tidigare arbetat på bank - nu söker vi erfarna bankproffs som är sugna på att hoppa in när de behövs som mest! Som rådgivare eller kundtjänstmedarbetare möter du kunder, skapar långsiktiga relationer och bidrar till hållbar ekonomi.
OM TJÄNSTEN
Rollerna avser framtida uppdrag till Sparbankernas kontor i Örkelljunga, Perstorp, Vinslöv, Farhult, Lindåkra, Röke, Ekeby, Bromölla och Skurup. Vi söker dig som har gedigen tidigare bankerfarenhet och kan tänka dig att hoppa in extra under en period. Tjänsterna kan komma att variera både i uppdragslängd och omfattning.
• Som företagsrådgivare arbetar du med små och medelstora företagskunder, ansvarar för risk, lönsamhet och nya affärer och nätverkar med specialister och andra sparbanker.
• Som privatrådgivare ansvarar du för en egen kundbas, genomför strukturerade kundmöten, ger ekonomisk rådgivning och guidar kunder i bankens digitala kanaler.
• Som kundtjänstmedarbetare är du bankens ansikte utåt, tar emot och hjälper kunder på kontor, via telefon, e-post och digitala kanaler, samt stödjer med produktkunskap, kontanthantering och dödsbohantering.
Du erbjuds
• Ett engagerande arbetsklimat med stark lokalkänsla
• En möjlighet att få använda dina tidigare erfarenheter
• En konsultchef som är med dig hela vägen
VI SÖKER DIG SOM
Är flytande i tal och skrift i svenska och engelska samt har god kommunikations- och serviceförmåga. Alla roller kräver erfarenhet från bank och rådgivning.
Företagsrådgivare:
• Minst 3 års erfarenhet inom bank och företagsrådgivning
• Goda kunskaper i kredithantering och riskbedömning
• Swedsec-licens för rådgivning
• Mycket goda datakunskaper och grundläggande företagsekonomiska kunskaper
• Stark affärsmässig förmåga och god kommunikationsförmåga
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från Sparbank eller Swedbank samt erfarenhet av att hantera obestånd och konkurs.
Privatrådgivare:
• Minst 2-3 års erfarenhet av privatkundsrådgivning inom bank
• Swedsec-licens inklusive bolån
• Goda kunskaper i kredithantering och riskbedömning
• Förmåga att skapa långsiktiga kundrelationer
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från Sparbank eller Swedbank, kompetens inom försäkring och värdepapper samt förståelse för digitala banklösningar.
Kundtjänstmedarbetare:
• Bankvana, gärna från Sparbank eller Swedbank
• Grundläggande kunskap om krediter och digitala banktjänster
• Mycket goda kunskaper om regelverk, ID-kontroll och kundkännedom
• God kommunikations- och serviceförmåga
Det är meriterande om du har erfarenhet av kontanthantering och dödsbohantering, förmåga att slussa kunder till specialister och rådgivare samt intresse för att arbeta med digitala kanaler och Telefonbanken
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ordningsam
• Ansvarstagande Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9713056