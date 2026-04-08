Seniora Life Science specialister - Underleverantörer
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker underleverantörer och erfarna specialister inom Life Science - Bli en del av vårt växande nätverk i Uppsala!
Driver du egen konsultverksamhet eller söker du nya spännande möjligheter som erfaren specialist inom Life Science?
Vi på Randstad Life Sciences utökar nu vårt nätverk och söker engagerade underleverantörer med mångårig erfarenhet inom:
Kvalitetssäkring (QA)GMP, GDP, GCP
Kvalitetsledningssystem
Kvalitetssäkring av datoriserade system, CSV, GxP relgerade IT system och compliance
Avvikelsehantering och CAPA-processer
Regulatory AffairsRegistrering och godkännande av läkemedel och medicintekniska produkter
Strategisk rådgivning kring regulatoriska krav
Dokumentation och kommunikation till myndigheter
Validering och kvalificeringProcess och rengöringsvalidering
Utrustnings- och systemkvalificering (IQ/OQ/PQ)
Riskbedömningar och valideringsstrategier
Produktion och tillverkningProduktionsoptimering och teknisk support
Tech transfer och scale-up project
ProjektledningLedning av tvärfunktionella projekt inom R&D, produktion eller QC
Erfarenhet av investeringsprojekt
Vi erbjuder:
Spännande och varierande uppdrag hos ledande företag inom läkemedel, medicinteknik och bioteknik.
Möjlighet till långsiktiga och utvecklande samarbeten.
Chansen att ingå i ett nätverk med likasinnade branschkollegor.
Flexibilitet, transparens och stöd genom hela uppdragsprocessen.
Möjlighet att dela med dig av din kunskap och expertis.
Vi söker dig som:
Är självgående, flexibel och trygg i din specialistroll
Trivs med att arbeta i dynamiska och komplexa projektmiljöer
Vill vara en del av ett starkt nätverk av branschkollegor
Oavsett om du är enmansföretagare, del av ett konsultbolag eller en erfaren frilansande specialist, vill vi gärna komma i kontakt med dig. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande och hör av oss.
Ansvarsområden
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/98975158-9c26-4f51-a2bb-d70c43ec948b
753 20 UPPSALA
