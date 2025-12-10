Seniora backend-utvecklare till samhällsviktiga tjänster
Vill du vara med och utveckla digitala lösningar som gör skillnad för samhället? Vi söker nu flera seniora backend-utvecklare till våra agila team som ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av Ineras tjänster inom vård och omsorg.
Inera Test och utveckling är ett digitaliseringsbolag ägt av Inera som bidrar till att utveckla välfärden. Vi är Sveriges digitala ingång till hälsa, vård och omsorg och utvecklar digital infrastruktur för en sammanhållen välfärd. Vi är testare, utvecklare och arkitekter som tillsammans utvecklar och förvaltar samhällsviktiga tjänster på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner.
Huvudkontoret ligger i Karlstad och där jobbar runt 60 medarbetare och ett antal inhyrda konsulter. Ett tiotal medarbetare sitter i Ineras lokaler på Södermalm i Stockholm.
Välmående och hälsa
För oss är det viktigt att du mår bra. Vi har bland annat friskvårdbidrag, en friskvårdstimme i veckan och 39,5 timmars arbetsvecka. Vi har även halvdagar och klämdagar runt större helger. Du har även möjlighet att arbeta på distans
Om rollen
Som backend-utvecklare hos oss arbetar du med komplexa, skalbara och säkra systemlösningar där höga krav ställs på säkerhet, tillgänglighet och prestanda. Du är en lagspelare som gillar att samarbeta med kollegor i tvärfunktionella team och bidra till ständig förbättring. Du tar ett stort ansvar för ditt arbete. Ödmjukhet och hjälpsamhet är två andra viktiga aspekter i vårt gemensamma arbetssätt. Du har en akademisk utbildning eller motsvarande, inom utveckling.
Vi verkar i ett komplext ekosystem med många system och aktörer. Viljan och nyfikenheten att kontinuerligt utvecklas och bygga ny kunskap är kritisk.
Är det här du?
Du är trygg i att:
Skriva välstrukturerad, läsbar och underhållbar kod
Arbeta med CI/CD i etablerade verktyg
Säkerställa kvalitet genom enhetstester och integrationstester
Arbeta agilt enligt metoder som Scrum eller Kanban
Kommunicera obehindrat på svenska, både i tal och skrift
Vi ser gärna att du har erfarenhet av eller vill utvecklas inom:
Java med Spring Boot
Containerteknologier som Docker och Kubernetes
API-utveckling och mikrotjänstarkitektur
Integration via SOAP, REST eller FHIR
Databaser, t.ex. MongoDB, Redis och MySQL
Säkerhetsprotokoll som SAML, OAuth2.0 och OpenID Connect
Verktyg som Git, Maven/Gradle, Jenkins, m.m.
Varaktighet och tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Placeringsort: Karlstad
Frågor om rollen?
Sektionschef Karin Lindh: karin.lindh@inera.se
Sektionschef Anette Eriksson: anette.eriksson@inera.se
Sista ansökningsdag är 31 januari 2026 - Välkommen med din ansökan!
