Senior Verksamhetsutvecklare till Scania Industrial Maintenance AB
2026-01-29
Scania Industrial Maintenance AB är ett tekniskt produktionsstödjande bolag som är en del av Scania CV AB. Vi har ett brett utbud av tjänster inom industriella projekt och vi ansvarar för produktions- och fastighetsunderhållet inom Scania. Vi är ca 1000 anställda i Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Inom hela vår verksamhet arbetar vi tillsammans för att kontinuerligt förbättra våra leveranser, våra metoder och vår kompetens. Hos oss finns specialistkompetens inom bland annat automation, styr & regler, el och VVS. Alla anställda har möjlighet till resultatbonus och vi erbjuder attraktiva förmåner såsom arbetstidsförkortning, personalbil och förmånliga priser på Scanias egna semesterbostäder i Sverige.
Om rollen
Vi på Scania Industrial Maintenance (Scania IM) söker nu en Senior Verksamhetsutvecklare till Underhållslogistik för att förstärka vår verksamhet.
Som Senior Verksamhetsutvecklare hos oss får du ett brett och betydelsefullt uppdrag. Du driver större projekt, analyser och utredningar inom vår logistikfunktion samt i de flöden där Scania IM verkar vilket innefattar både Scania IM och Scania CV. Rollen innebär att du arbetar både operativt och strategiskt för att utveckla och effektivisera verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och genomföra komplexa projekt inom underhållslogistik
• Identifiera förbättringsområden och driva förbättringsinitiativ i nära samarbete med verksamheten
• Driva på utveckling av processer, arbetssätt och digitala lösningar som stärker vår långsiktiga konkurrenskraft
• Samverka tvärfunktionellt kring gemensamma strategiska initiativ
• Fungera som rådgivare och stöd till ledningen
Du rapporterar direkt till vår Logistikchef och blir en viktig del av ett team.
Vem är du
Sett till din erfarenhet ser vi att du har en relevant högskoleutbildning och en arbetslivserfarenhet som matchar denna seniora roll. Du har god teoretisk och praktisk kompetens inom underhåll, logistik samt utrednings- och projektarbete. Vi ser att du har erfarenhet av projektledning samt flertalet ledande befattningar sedan tidigare.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Du som person
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en målinriktad lagspelare med starkt driv att se resultat. Du gillar att arbeta tvärfunktionellt och har lätt att samarbeta samt bygga relationer på alla nivåer. Du är initiativtagande och har en hög analytisk förmåga samt god struktur. Du är beslutsam och har hög integritet.
Du har tidigare erfarenhet av underhåll, underhållslogistik och/eller logistik och god kännedom om Scanias arbets- och beslutsprocesser. Du är van att driva komplexa frågor självständigt och har erfarenhet av och en god förmåga att arbeta mot seniora beslutsfattare.
Vilka är vi
Underhållslogistiks uppdrag är i huvudsak hantering av reservdelar, produktionsverktyg och förnödenheter med allt vad det innebär kring lagerhållning och operativt inköp samt logistikutveckling
Avdelningen består idag av fem grupper som täcker in Södertälje, Oskarshamn och Luleå.
Scania erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats. Med en strukturerad utvecklingsplan och utbildningar stödjer Scania din karriärutveckling både lokalt och internationellt.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats. Med en strukturerad utvecklingsplan och utbildningar stödjer Scania din karriärutveckling både lokalt och internationellt.

Förmåner inkluderar träning på vårt hälsocenter och friskvårdsbidrag, resultatbonus, flexibla arbetstider samt möjlighet till förmånsbil. Scania anordnar även evenemang för anställda och deras familjer.
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser.
Ansök så snart som möjligt, senast 2026-02-12. Urval sker löpande under ansökningsperioden. Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Tjänsten är baserad i Södertälje med viss möjlighet till hybridarbete. Arbete och resor till våra verksamheter i Oskarshamn och Luleå förekommer.
Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta rekryterande chef Sofia Smitt, Logistikchef: sofia.smitt@scania.com
Vi rekryterar successivt under ansökningstiden!
