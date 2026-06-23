Senior Verksamhetsutvecklare OpEx konsult inom Produktion
Afry AB / Elektronikjobb / Kramfors Visa alla elektronikjobb i Kramfors
2026-06-23
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Kramfors
, Härnösand
, Sollefteå
, Örnsköldsvik
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-06-23Beskrivning av jobbet
Senior Verksamhetsutvecklare OpEx konsult inom Produktion
Vill du arbeta nära produktion och göra verklig skillnad i en verksamhet med höga kvalitetskrav? Vi söker nu en senior verksamhetsutvecklare/ OpEx (Operational Excellence) optimerare som kan stärka och utveckla kvalitet och produktionsflöden hos vår kund inom tillverkningsindustrin. Vi söker dig som vill vara hands-on i produktionen, arbeta nära människor och processer, och skapa konkreta förbättringar som gör skillnad – varje dag.
Om uppdraget
Vår kund befinner sig i ett viktigt utvecklingsskede där fokus ligger på att skapa robusta, effektiva och kvalitetssäkrade processer i produktionen. Du kommer att arbeta nära verksamheten, operatörer och teknikfunktioner för att identifiera förbättringsområden och implementera praktiska lösningar.
Uppdraget handlar i grunden om att:
Förstå verkliga arbetsflöden i produktion – inte bara dokumenterade processer
Identifiera flaskhalsar, ineffektivitet och kvalitetsbrister och hitta lösningar på åtgärder
Driva förbättringsarbete med fokus på LEAN och ständiga förbättringar
Utveckla och säkerställa robusta processer och tydliga arbetssätt
Bidra till hög och jämn kvalitet i en miljö med tydliga krav från fordonsindustrin
Ansvarsområden
Analysera och optimera produktionsprocesser och flöden
Genomföra rotorsaksanalyser och säkerställa att åtgärder implementeras och följs upp
Utveckla och etablera fungerande rutiner, kontrollpunkter och standardiserade arbetssätt
Identifiera behov av tekniska förbättringar såsom:
• Automatisering
• Robotisering
• Vision-/kamerabaserad kvalitetskontroll
• Ny produktionstmetodik
Bidra till att reducera manuella moment genom smarta och effektiva lösningar
Arbeta nära operatörer och produktionsteam för att säkerställa förankring och praktisk implementering
Vi söker dig som
Har senior erfarenhet av verksamhetsutveckling och Operational Excellence inom tillverkande industri
Har god förståelse för LEAN Manufacturing, flödesoptimering och processförbättringar
Har dokumenterad erfarenhet av att identifiera och eliminera flaskhalsar
Är van att arbeta nära produktion och drivs av att skapa förbättringar i praktiken
Har förståelse för kvalitetskrav inom exempelvis fordonsindustrin
Har erfarenhet av eller intresse för automatisering, robotik och modern produktionsteknik
Är självgående, driven, pragmatisk och har stark kommunikativ förmågaKvalifikationer
Erfarenhet av verksamhetsutveckling, produktionstekninsk ledning, processutveckling, kvalitetsledning, lean manufacturing eller liknande erfarenhet.
Ytterligare information
Utöver spännande uppdrag och fantastiska kollegor erbjuder AFRY:
Trygg anställning, kollektivtal och konkurrenskraftiga löner
En generös kandidatportal i Benify där du kan se alla våra förmåner
En flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar då vi förstår att allas liv ser olika ut och vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid.
Intern utbildningsakademi, AFRY Academy - Som anställd hos oss har vi alltid ett fokus på individuell kompetensutveckling och en stark kultur där vi delar kunskap och erfarenheter.
Club AFRY – Vår personalklubb med möjlighet till kultur och sportevenemang, bokklubb, stuguthyrning, yoga, skidresor mm
Vi har en inkluderande kultur med ledare som stöttar din utveckling och som vågar tänka stort. Ledare som är modiga, hängivna och gör det de tror på, och som stöttar dig i att göra detsamma. Vårt fokus på ledarskap ger goda förutsättningar att utvecklas och växa i din roll.Så ansöker du
Annonsen kommer vara öppen över sommarsemesterperiod och urval sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Med hänsyn till ledigheter kan återkoppling dröja till början av Augusti
Frågor om rollen kan ställas till: Jonas Enberg, jonas.enberg@afry.com
(mailto:jonas.enberg@afry.com
) Business Section Manager - North
Frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Rekryteringspartner Ellinor Dahlqvist ellinor.dahlqvist@afry.com
(mailto:ellinor.dahlqvist@afry.com
)
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.
Var medveten om att vi tillsätter rollen löpande.
Välkommen med din ansökan !
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 KRAMFORS Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9974976